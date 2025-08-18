¡A la madre… patria!

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Por si algo le faltara a la telenovela morenista “Del dicho al hecho”, ahora surge una nueva polémica con la que fuera la primera dama y actual esposa del expresidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.

El pasado fin de semana se viralizó en redes sociales que la autora intelectual de aquella carta que en 2019 mandara el gobierno mexicano, exigiendo disculpas al rey de España, Felipe VI, por las atrocidades cometidas durante la conquista, se muda a vivir a Madrid.

La noticia cayó como balde de agua fría entre la prensa de ambos países, ya que la antes mencionada se caracterizó durante todo el sexenio pasado por arremeter duro contra el Gobierno Español, particularmente contra la monarquía

Incluso en su momento, la propia Beatriz fue señalada como la causante de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y España.

Todo hace sentido, si tomamos en cuenta que apenas hace unos meses a Gutiérrez Müller se le vio tramitando la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática —al ser nieta de catalanes— y así poder contar con la doble ciudadanía.

De acuerdo con información de varios portales de noticias españoles, su cambio de residencia se debería a que su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, comenzaría la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, una de las más importantes del mundo.

Cualquiera que sea el motivo de su partida, la decisión exhibe la incongruencia como estandarte de la llamada Cuarta Transformación, ya que la escritora se la pasó descalificando al país al cual hoy llega a pedir asilo.

Por cierto, recordemos que, al día de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene su postura de exigir al rey de España la famosa disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista, lo que también estaría exhibiendo una ruptura de doña Bety con la Presidenta mexicana.

Pero para no andar de especuléros, jajajaja, basta con escuchar lo que declaró la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre el tema.

“Ella es libre de hacer lo que quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos, ni dónde esté pensando vivir, pero es una mujer extraordinaria y libre”, aseguró la funcionaria.

También agregó que está siendo “víctima de acoso por parte de la oposición”.

Jajajajajaja! Cómo diría la abuela Dondinéa: “¡Cuélguense pero no se columpien!”.

Aún quedan muchas preguntas sobre la mesa: ¿La decisión revela un distanciamiento con el expresidente López Obrador? ¿Se trata de una estancia permanente o sólo de un periodo determinado de tiempo? Ya veremos…

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeeee!!!