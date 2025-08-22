Abastur 2025: Motor económico y vitrina global

La hospitalidad mexicana refleja una de las expresiones más visibles de la cultura nacional: abrir las puertas, compartir la mesa y recibir al visitante con calidez. Esta tradición se ha transformado en una de las industrias más dinámicas y estratégicas del país, aportando 8.6% del Producto Interno Bruto y generando alrededor de 4.9 millones de empleos directos.

La solidez de este sector ha permitido que México se posicione como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel mundial, integrando a hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas de catering en un ecosistema que no sólo produce riqueza, sino que también construye reputación y proyecta identidad cultural. Con la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá, el país enfrenta el reto y la oportunidad de recibir más de 5 millones de visitantes internacionales, un flujo que se perfila como catalizador de inversión, innovación y crecimiento económico en todas las ramas de la hospitalidad.

La expectativa en Abastur 2025 se posiciona como el punto de encuentro más importante para el sector HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterías y catering) en Latinoamérica. La edición número 40 del evento, que se celebra del 27 al 29 de agosto en la Ciudad de México, marca cuatro décadas de impulso a una industria que ha sabido adaptarse a los cambios en el consumo, a las nuevas demandas de sostenibilidad y a los estándares internacionales de calidad. El evento reúne a los actores más relevantes de la hospitalidad, desde cadenas hoteleras y restauranteras hasta proveedores tecnológicos, arquitectónicos y gastronómicos, consolidándose como un foro clave para anticipar las tendencias globales y traducirlas en estrategias locales. A través de espacios como el Industry Leaders Club, diseñado para vincular compradores estratégicos con expositores; el Hotel Show Room, que exhibirá las innovaciones más recientes en diseño y operación hotelera; y The Hospitality Summit, foro de análisis y networking, Abastur 2025 permitirá articular el futuro de una industria que está llamada a desempeñar un papel protagónico en la economía mexicana y en la proyección internacional del país.

El dinamismo del sector turístico en México refuerza la relevancia de este encuentro. En los primeros cinco meses de 2025, el país recibió 19.4 millones de visitantes internacionales, lo que confirma su atractivo como destino global. Paralelamente, el sector hotelero encabeza en América Latina los proyectos de construcción con más de 39 mil habitaciones en desarrollo, lo que representa una inversión significativa y una apuesta de largo plazo por el crecimiento de la hospitalidad. En el ámbito gastronómico, la industria restaurantera proyecta un crecimiento del 4 por ciento anual para 2025, consolidando su papel como una de las actividades con mayor generación de empleos y con una fuerte capacidad de innovación. La suma de estos factores coloca a México en una posición privilegiada para capitalizar el impulso del Mundial 2026 y para consolidarse como referente regional en turismo y hospitalidad.

Más allá de los negocios, Abastur 2025 se concibe como un espacio para integrar visión, innovación y cultura. La programación contempla experiencias únicas como el Escenario Gourmet, con demostraciones culinarias en vivo que combinan creatividad y negocio, así como el Pabellón de Bar, especializado en catas y degustaciones de bebidas. Estos espacios no sólo buscan atraer visitantes, sino también mostrar la capacidad de la gastronomía y la hospitalidad mexicana para competir con estándares globales, fusionando tradición y modernidad. La oferta educativa y de vinculación empresarial refuerza este enfoque: durante tres días, líderes del sector compartirán estrategias de sostenibilidad, casos de éxito en digitalización, tendencias en consumo y herramientas para enfrentar los desafíos de un mercado cada vez más exigente.

Este encuentro representa un punto de convergencia para la industria de la hospitalidad en un momento decisivo. La combinación de un entorno global favorable, la expectativa de un evento deportivo sin precedentes y el dinamismo del mercado interno ofrece una oportunidad única para consolidar la posición de México en el mapa mundial de la hospitalidad. Este encuentro no solo celebrará cuatro décadas de historia, sino que marcará la ruta hacia un futuro donde la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio serán claves para mantener el liderazgo regional y para convertir a la hospitalidad mexicana en una verdadera vitrina global. Con el registro ya disponible en su portal oficial, Abastur 2025 se proyecta como una edición histórica, diseñada para transformar la industria y preparar al país para uno de los años más relevantes de su historia reciente en materia turística y económica.

