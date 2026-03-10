Infonavit, en pugna con la banca por quitas y descuentos

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

A una semana de que inicie la 89° Convención Bancaria, un asunto de los que casi nadie quiere hablar abiertamente es el de la creciente controversia que sostienen diversas instituciones bancarias ante el Infonavit por las medidas que la administración de Octavio Romero ha tomado para reestructurar 4.5 millones de “créditos impagables” mediante quitas y reducción de tasas de interés…, lo cual impactaría a los 238.2 mil millones de pesos que el instituto tiene en cofinanciamiento (Cofinavit) con la banca privada para apoyar a los trabajadores que adquirieron casas y/o departamentos propios de la clase media y media alta.

La reestructuración de “créditos impagables” ha sido una estrategia del Infonavit, a través de la dirección de finanzas de Juan Carlos Cortés, para generar la impresión de una creciente fortaleza: las ganancias, conforme al reporte financiero anual del instituto, alcanzaron 126.1 mil millones de pesos con un fantástico crecimiento de 240.3% anual y elevar el patrimonio total contable al no menos fabuloso nivel de 426.7 mil millones de pesos, que equivale a un aumento de 42% en sólo un año.

Sin embargo, los datos no empatan con una cartera estancada para financiar casas nuevas (no más de 300 mil unidades el año pasado, cuando en el maldecido periodo neoliberal era superior a las 500 mil unidades) y la cartera total de crédito sólo avanzó 1.6% entre 2024 y 2025. Menos coherente son los resultados felices con lo que el mismo informe anual reporta como una tasa de morosidad total de pagos (Imor) de 21.68% el año pasado tanto en créditos de casa nueva como de mejora: una cifra 3 puntos porcentuales arriba del registro de 2024 y además casi 10 veces más alto que reportan los bancos comerciales.

Tal vez sea la magia contable del secretario general del instituto, Marco Herrería, pero los números de plétora de resultados no cuadran con los de eficacia operativa.

Y, precisamente, lo que empieza a sacar chispas con la banca agrupada en la Asociación de Bancos de México que encabeza Emilio Romano, son las políticas de quitas y descuentos de tasas en créditos cofinanciados (Cofinavit) junto con el Infonavit que no fueron pactados con las instituciones privadas. Algunos ejecutivos bancarios se quejan de que sus solicitudes de reunión para aclarar la situación no son atendidas en las oficinas de Barranca de Muerto.

Y como botón de muestra, el mismo reporte anual indica que el Infonavit cargó a su cartera en imposibilidad de cobranza (quitas por responsabilidad compartida) por 11.1 mil millones de pesos el año pasado y que se elevó casi 6 veces respecto a las quitas vinculadas por cofinanciamiento en 2024.

Ciertamente, Romero (hoy en el centro de huracán mediático por los festejos quinceañeros de “Güicho Domínguez Tropical”) y Herrería tienen que rendir cuentas ante su consejo de administración…, pero los banqueros privados también lo tienen que hacer ante sus depositantes y accionistas.

Azteca, con todo para el Mundial. Una muestra más de resiliencia, persistencia y creatividad de TV Azteca, que dirige Rafael Rodríguez es el despliegue de toda su fuerza con una cobertura sin precedentes para la Copa Mundial de la FIFA a través de Azteca Deportes con un estilo propio que combina conocimiento, humor y versatilidad.

En el equipo mundialista Azteca figuran Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos, Roberto Alves Zague, Antonio Rosique, Inés Sainz, Carlos Guerrero, Andrea Sola y Renata Ibarrarán.

También los campeones del mundo Jorge Valdano e Iker Casillas, además del exdelantero del Real Madrid y selección española Fernando Morientes con su visión crítica y análisis profundo.

A la fuerza suma humor y entretenimiento, ahora con Los Mascabrothers y El Capi Pérez con hasta tres programas especiales diarios.

En redes sociales participarán los influencers Rahmar Villegas y Alexa Zuart, los standuperos La Bea e Israel y el talento de casa con Vanessa Claudio y Kristal Silva para multiplicar la conversación y la cobertura de los 32 partidos que Azteca transmitirá (uno diario) por televisión abierta y en sus plataformas digitales.

Crédito automotriz, riesgo e inclusión. Tome nota: en 2025 el 80% de los autos se comercializó con financiamiento. El crédito automotriz se consolidó como el principal motor de ventas tanto de vehículos nuevos como seminuevos, tendencia que continuará en 2026. Los principales beneficiados son consumidores con ingresos fijos, profesionistas en etapa de crecimiento y usuarios que aprovechan productos financieros flexibles y digitales para obtener a mejores condiciones.

En el mercado de las plataformas digitales, Kavak, que conduce Carlos García; Wahu, al mando de Valerie Labi, y BBVA Automarket, que lleva Luis Vega, favorecen el otorgamiento de dichos créditos al profesionalizar un mercado antes fraccionado y otorgando garantías tanto sobre la calidad del vehículo y la capacidad de pago del cliente.

El reto de esa industria es incorporar a quienes aún no cumplen con el perfil crediticio tradicional, pero demuestran capacidad de pago comprobable. En un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, quien logre equilibrar inclusión financiera, rentabilidad y una gestión prudente del riesgo, será el ganador en el rumbo del financiamiento automotriz en los próximos años.

Diablito con Premio. ¿Se acuerdan de los desfiguros —aquí narrados— durante la fiesta de fin de año en el Lienzo Charro Cabeza de Juárez que hizo el director de regulación técnica, Gabriel Huichán, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Bueno, no recibió amonestación alguna por andar “sabroseando” a sus compañeras de trabajo ni por “romper la piñata”, nos aseguran…, pero se le premió enviándolo con todos los gastos pagados como uno de los 3 funcionarios de esa comisión al World Mobile Congress en Barcelona, España.

El mal sí paga… y bien.