Rubio aterriza en medio de tensiones

Marco Rubio, el secretario de Estado de la Unión Americana, llegará a México mañana como parte de su nueva gira por América Latina en la que visitará Ecuador y, por primera vez, estará en México.

La visita de Rubio a nuestro país se esperaba hace un par de meses y se había pospuesto en dos ocasiones, finalmente se va a reunir con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Los temas por tratar son varios que han generado mucha tensión entre México y Estados Unidos. Algunos de los asuntos principales en la agenda de Rubio es el tema de la seguridad y el tráfico de drogas de México a Estados Unidos.

La postura del gobierno de Trump ante los cárteles de la droga ha sido durísima, y culpan directamente a los cárteles mexicanos de ser responsables de muchas de las muertes que hay en Estados Unidos por el consumo de drogas.

La reunión entre Rubio y la Presidenta de México se da en un momento en donde varios de los narcotraficantes que están en su país han declarado que hay protección de personajes del Gobierno mexicano a estos grupos criminales y que se mueven en México con impunidad.

Esta reunión se da tras la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada, quien dijo que había sobornado a funcionarios en nuestro país por décadas para poder operar.

La relación, sin duda, es tensa. Tras la comparecencia de El Mayo el 26 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio una conferencia de prensa donde advirtió que Ismael Zambada no saldrá nunca de prisión. Además, indicó que el gobierno de Donald Trump no ha terminado con el combate al narcotráfico, pero que ha dado un paso muy importante.

Para Estados Unidos tener en su poder a los principales líderes del Cártel de Sinaloa es un gran logro. Así lo manifestaron en la conferencia de prensa, donde mostraron un despliegue de fuerza relevante.

Ahí estuvieron representantes del sistema de justicia y el director de la DEA, Terrance Cole, del FBI y del Homeland Security.

Fueron enfáticos cuando dijeron que tener a los líderes criminales detenidos en Estados Unidos era un gran logro de la administración de Trump, y que no descansarán hasta que América esté segura de estos grupos terroristas.

La fiscal estadounidense y las autoridades que la acompañaron en la conferencia de prensa hablaron, y mucho, de los puentes aéreos, que son rutas que utilizan las organizaciones del narcotráfico, sobornando autoridades de distintos países para trasladar la droga. Y enfatizaron esta forma de transporte desde Venezuela, Honduras y Guatemala, pasando por México.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, llega a Quebec el 12 de marzo para el G7, en foto de archivo. Foto›Especial

También mencionaron que el Cártel de Sinaloa pasó de vender cocaína a las metanfetaminas y al fentanilo, comprando precursores químicos a empresas chinas.

La fiscal general de la Unión Americana agradeció la cooperación de autoridades mexicanas, al destacar la entrega de más de 50 capos de la droga, entre ellos líderes de Los Zetas y del mismo Cártel de Sinaloa. Aunque la mención a las autoridades mexicanas fue de una manera muy escueta, no mencionó a ningún funcionario por nombre.

Aquí en México se dijo que Estados Unidos había agradecido la cooperación de México en estas detenciones, pero lo cierto es que no fue así.

Con estas contradicciones llega Rubio a México con un tema principal: la cooperación para controlar la seguridad y el narcotráfico. Para Estados Unidos es un tema que sienten que México les queda a deber hoy.

Estados Unidos tiene la información y están decididos a mostrar toda su fuerza contra los grupos criminales y a quienes los protegen.

La prioridad es el acuerdo de seguridad que se espera firmen altos funcionarios de México y Estados Unidos, incluye ataques más directos y agresivos contra integrantes y líderes del crimen organizado, incluso, especialistas advierten que Washington podría solicitar la captura de políticos vinculados con criminales, debido a que, desde este año, a varios funcionarios mexicanos les han cancelado la visa.

Según la Presidenta, el documento “ya está listo” y está sustentado en cuatro principios: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua, colaboración y cooperación.

Este acuerdo ocurre luego de que el presidente Donald Trump firmó, en febrero pasado, una orden ejecutiva en la que autorizó el empleo de fuerza militar contra los cárteles, designados como entidades terroristas. Aunque Trump siempre ha querido entrar a México para acabar con los narcotraficantes, la Presidenta siempre ha dicho que rechaza cualquier tipo de “invasión”.

El encuentro entre Sheinbaum y Rubio es parte de las negociaciones y presiones que Estados Unidos ejerce contra su par mexicano para que haga más por el combate de migrantes y de tráfico de drogas, como fentanilo. Como condicionante, Trump ha implementado el aumento de aranceles para productos que no están dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Apenas el viernes 29 de agosto, Rubio visitó la sede del Comando Sur, donde se llevan a cabo las operaciones militares en Sudamérica para combatir a los grupos criminales, principalmente Venezuela. Por ello, el gobierno de Trump ha enviado buques con misiles. Sin embargo, México también es visto por ese Comando Sur.

Otros temas importantes por tratar serán la migración y los tratados comerciales. Argumentos muy complicados.

La nueva reforma al Poder Judicial, con la elección popular, que no fue una elección legítima, donde hubo muy poca participación y quienes quedaron fueron los perfiles propuestos desde el Ejecutivo, ponen en entredicho la independencia judicial. Esto sin duda podría incumplir los compromisos de imparcialidad en el sistema judicial, exigidos en el T-MEC.

Funcionarios estadounidenses han advertido que se requiere de una transparencia judicial para mantener las inversiones estadounidenses en México y que lleguen otras.

Justo el pasado 29 de agosto, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, dijo que la reforma judicial podría impactar negativamente el derecho a un juicio justo para los mexicanos. Aseguró que tiene informes que revelan graves deficiencias como nominaciones irregulares, criterios inconsistentes de preselección, procedimientos opacos y presuntos vínculos entre candidaturas y el crimen organizado.

Con esta agenda y en esta coyuntura llega a México el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

De México, Marco Rubio irá a Ecuador.

Mientras Ecuador ha mostrado una cooperación más amplia con Estados Unidos para ir contra el crimen organizado, y eso que tiene grupos criminales mexicanos operando con socios en su país, la relación entre México y Estados Unidos es más ríspida.