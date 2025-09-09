Combátase el nepotismo, en los bueyes de mi compadre

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Zacatecas de Monreal. Familia y grupos de poder llevan tres décadas orbitando esa abundante y próspera prole. Ricardo, el primero en gobernar la entidad. En 1998 se fue del PRI al PRD y ganó.

Luego senador, diputado y jefe delegacional que aspiró a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Hoy preside la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

David, gobernador en funciones. Saúl, senador de la República que aspira a suceder a su hermano en 2027. ¿Problema?

La Presidenta Claudia Sheinbaum decidió apretar la norma constitucional para impedir las dinastías familiares, el nepotismo. Ya no ser, como siempre hemos sido. Aquí y en el mundo. El poder como patrimonio político sujeto de derecho y herencia.

Fueron los morenistas quienes postergaron la propuesta de Sheinbaum que la imaginaba a partir de las intermedias de 2027. Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, le contaron que no hubo consensos internos ni con compañeros de viaje, PVEM y PT.

Mejor para el 2030. Así no descarrilaban los planes de Monreal en Zacatecas o los otros políticos que construyen una sucesión en otros estados.

Así, las restricciones constitucionales para cerrar espacios al nepotismo de antes y al de ahora, aplicarán para todos en 2030.

Pero como la Presidenta no es ingenua, pidió a su partido, a los moralmente superiores de Morena, como sugerencia de quien ahora habita y despacha desde Palacio Nacional, aplicar una restricción interna para sus miembros, en el mismo sentido, con efectos inmediatos, es decir, a partir de las nominaciones del 2027.

Y para que no se hagan bolas, la Presidenta se refirió por nombre, apellido y dinastía al senador Saúl Monreal. Dijo, “pues no puede”.

Sin embargo, el menor de los hermanos, no de los herederos del clan Monreal Ávila, no está de acuerdo.

Sin reñir con la mandataria —nomás faltaba—, acusa grilla, divisiones perversas, mal rollo y desinformación con tal de perjudicar su por demás —nomás faltaba que no— legítima aspiración.

Por aquí y por allá, el senador-heredero explica que con sus carnales no tiene pleito ni ánimos destemplados, todo lo contrario. Del grupo o sectores de poder que, en Zacatecas, impulsan la continuidad de la dinastía, ni pío.

Como sea, el abogado constitucionalista, catedrático y político por casta, afirma que nada está escrito. Ojo, que una disposición del código morenista no puede conculcar sus derechos para postularse y ser votado. Ya el buen pueblo dirá si lo quiere o no.

Si Morena va en alianza con el Verde y el PT, el criterio en contra de lazos familiares quedaría proscrito. Dice. Por si las dudas, recordó que en MC también pesa localmente. Si así ocurre en Zacatecas, en otros lados será más fácil.

Diferentes pues sí, pero tampoco tanto.