En 24, no 23, denuncia de Ojeda: Fiscal

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Horas después de que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve marinos y empresarios fueran vinculados a proceso en el penal del Altiplano la madrugada de ayer, acusados del desembarco de huachicol fiscal de 13 barcos en Altamira y Tampico, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aclaró en la mañanera que fue el año pasado, no en 2023 como dijo el fin de semana, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, le pidió investigar los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero detectados en esa dependencia.

Haya sido el año pasado o antepasado, lo que el exfuncionario no le dijo fue por qué, mientras investigaba, le exigía la renuncia a los principales involucrados, sus sobrinos políticos, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, o, al menos, los separara temporalmente de sus cargos, que le hubiera evitado al Gobierno federal anterior la pérdida de miles de millones de pesos, por lo que la Presidenta Sheinbaum dijo que si se demuestra que personal de Marina se corrompió e incurrió en delitos el sexenio pasado, debe actuarse para defender las instituciones, “aunque eso no afectará la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador ni de las Fuerzas Armadas”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

>>A pesar de que el capitán de Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien había aceptado que recibió un soborno de la mafia de huachicol fiscal, apareció la mañana del martes con un tiro en el pecho en su oficina de Altamira, con la versión oficial de que se suicidó, el fiscal Gertz Manero y la Presidenta Sheinbaum coincidieron la mañanera de ayer en que “no estaba ligado a ninguno de los casos que se investigan” por contrabando de huachicol.

Oootro capitán de navío, Adrián Omar del Ángel, que en 2023 estuvo en la Aduana de Manzanillo, puerto clave para el crimen organizado y uno de los más importantes del país por arribo de huachicol fiscal y precursores químicos, murió en una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, entidad de la que son oriundos los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Ojeda Durán.

Aunque hasta ayer se informó oficialmente, el subsecretario de Estado de EU, Michael Rigas, está en México desde el lunes para darle seguimiento a los acuerdos que su jefe, Marco Rubio, tuvo con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum.

Con retraso, pero ya está en ambas cámara del Congreso, el Paquete Económico 2026 del Gobierno federal para su análisis, discusión y aprobación, ya que constitucionalmente, sólo en la de Diputados, deberá recibir el visto bueno, tras un tórrido y seguramente prolongado debate, como suele suceder año tras año.