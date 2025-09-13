Mercedes Bautista, poeta y artista visual. Fundadora del espacio creativo El Corazón de la Tribu y directora de la Casa del Poeta Chilam Báalam, Playa del Carmen, Quintana Roo. Premios: Nacional de Poesía Beatriz Cienfuegos (España) y Nacional de Poesía Paralelo Sur (Barcelona). Promotora cultural, arteterapeuta, profesora de arte y artista nómada. Ha bordado sus imágenes poéticas sobre los huipiles mayas en un acto de reivindicación y revalorización del arte textil mexicano. Forma parte de Q36.Antología poética Quintanarroense 2024. Su exposición: El cuerpo de lo poético. Retrospectiva 2013-2023 se instaló en el Museo de la Isla de Cozumel.

Animal de musgo que sueña lo salvaje (Beyond Dimensions, 2025), de Mercedes Bautista, “constituye una epopeya poética en que lo vegetal y lo animal se interceptan desde la introspección sagaz y la rapacidad del lenguaje” (Tina Escaja). Verbo que brama en un calado de códigos de ciclos que zurcen heridas y trenzan un destino acechado por el deseo: “Aunque soy una Penélope / compungida // sueño la urdimbre en otras bocas / deshilachar un viaje de hilo rojo // destejo enmarañados / sueños / delirante rescate // esta noche /haré lo que no se espera de mí”.

Libro-objeto: semillas, ‘vulva-altarcito’, pechos, ramajes púrpuras y encajes dialogan con el verso: “Vamos a aullar el exilio / para soltar en carcajadas / los dientes apretados de certezas // vamos a bramar // apátrida / yo / [...] /en tentativa de deseo / y desplome de caderas / las tetas señalando a los cachorros / a su hambre liminar”. Estrofas de pulsaciones primitivas, de excitaciones, designios, acometimientos y conjeturas místicas. Palabras ensalivadas que humedecen una “vagina dentada” en las bragaduras de “la maga de lo cotidiano”.

Mercedes Bautista teje y borda a mano sus textos poéticos sobre lienzos, mantas y huipiles mayas en una acción-performance de seductoras coordenadas. Hilo que urde: hilo que trama insinuaciones: hilo memorativo: hilo que borra la perplejidad: bordado-hipnótico. Tiempo-nacimiento: tiempo-primigenio-santificado.

“Entiendo el bordado y el tejido como un registro de cosmovisiones propias de las culturas a las que se pertenece. He trabajado sobre los arquetipos de imagen colectiva y el borrado intencional de referentes femeninos para perpetuar la hegemonía cultural. El arte textil ha sido infravalorado en el mundo de las artes plásticas por ser un territorio explorado, en su mayoría, por mujeres. Es por esto que llamó mi atención desde que estudiaba Bellas Artes, en la Complutense de Madrid y porque, además, mi madre tenía círculos de bordado y tejido en casa, desde los años 60 y 70, así que desde niña aprecié el valor y la fuerza de tejer y contar historias pensándonos juntos. El hilo une: yo era una niña, pero mi inconsciente entendió y sigo resignificando el bordado: a pesar de que mi formación es pictórica, siempre busqué la palabra, el tejido, lo poético, lo íntimo como político. Bordar en círculo y pensarnos en diálogo con las otras o con nosotras mismas es un gesto de insumisión”, asevera Mercedes Bautista. / Animal de musgo que sueña lo salvaje: cuaderno que siembra nombres en la intemperie y se refugia en la clemencia del labrado.

Animal de musgo que sueña lo salvaje ı Foto: Especial

Animal de musgo que sueña lo salvaje

Autora: Mercedes Bautista

Género: Poesía

Editorial: Beyond Dimensions, 2025