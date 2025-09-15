La detención que sacude a Morena

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El pasado viernes 12 de septiembre el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que había sido detenido en Paraguay Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.

Fue detenido en una casa que habitaba en Paraguay, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Ahí encontraron joyas de oro y dinero.

Autoridades federales denunciaron la relación con Bermúdez Requena tiempo atrás. Desde el área de inteligencia de la Sedena había información de la posible relación del exsecretario de Seguridad local con el cártel de La Barredora.

Para noviembre del 2024, el actual gobernador de Tabasco, Javier May, confirmó esta información y la Fiscalía de Tabasco abrió una investigación.

En febrero de este año, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, declaró que se estaba haciendo esta investigación. Aseguró que existía una orden de captura contra Bermúdez.

Tras conocer que sería detenido, Bermúdez Requena salió del país. Se dice que fue a través de Mérida, Yucatán, donde tomó un vuelo rumbo a Panamá y de ahí a España.

Después las autoridades lo estuvieron buscando en Brasil y, finalmente, fue detenido en una casa que dicen era de su propiedad en Paraguay.

Hernán Bermúdez Requena es señalado por ser el líder de La Barredora, este grupo delictivo es una célula criminal policiaca en Tabasco, sus líderes provienen de cuerpos policiales y han integrado estructuras de seguridad como parte de su operación.

Este grupo era aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero rompieron con esa alianza y se fortalecieron en la zona de Tabasco. Según investigaciones oficiales, se sabe de su formación desde 2020, para 2023 empezaron a confrontarse con otras organizaciones criminales, lo que promovió mayor violencia en Tabasco.

La Barredora no se dedicaba únicamente al tráfico de drogas, expandieron el negocio al tráfico de migrantes, trata de personas, extorsiones, secuestros, cobros de piso a bares locales y centros nocturnos y también al robo de combustible, el llamado huachicol, en donde operaban desde la extracción de ductos hasta la distribución de gasolina.

CAPTURADO EN SU CASA DE PARAGUAY

Hernán Bermúdez Requena, detenido y custodiado por las autoridades de Paraguay el pasado 12 de septiembre del 2025. Foto›Especial

En julio del 2025, fue detenido Ulises Pinto, identificado por las autoridades federales de México como uno de los líderes de La Barredora y subalterno de Bermúdez Requena, este hombre se convirtió en testigo colaborador de las autoridades, la Fiscalía General de la República le otorgó un criterio de oportunidad y beneficios a cambio de información. Se dice que por medio de sus declaraciones se pudo llegar al exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Desde ese momento, Interpol emitió una ficha roja de búsqueda en más de 190 países para dar con su paradero. Y hay que decirlo, cuando encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, ese estado, de donde también es originario el expresidente Andrés Manuel López Obrador, vivió la peor época de inseguridad en su historia.

Desde la llegada de Bermúdez Requena a la Secretaría de Seguridad de Tabasco, la violencia incrementó notoriamente. Entre 2019 y 2024, hubo tres mil 189 asesinatos, es decir, un incremento del 83 por ciento respecto al periodo del gobierno anterior del 2013 al 2018.

Aumentó el secuestro, incluso, el secuestro exprés, las balaceras, quema de autos y se desataron los enfrentamientos en las calles del estado.

Autoridades aseguran que el grupo delictivo de La Barredora y sus disputas con otros grupos criminales, provocaron enfrentamientos entre bandas, ajustes de cuentas y violencia generalizada contra la población.

De ese tamaño, señalan las autoridades, es lo que ha causado el haber dado protección al grupo criminal en Tabasco.

El trabajo de investigación que se hizo desde las fuerzas de seguridad es amplio, entre los que participaron está la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia. Ambos cambiaron de mandos que hoy son cercanos a Omar García Harfuch. Sin duda las áreas de seguridad de la Presidenta Sheinbaum están tomando, en esa área, distancia con su antecesor.

Veremos si en las próximas semanas empieza a haber rupturas dentro del propio Morena.

Cuando Adán Augusto López era gobernador, Hernán era su secretario de Seguridad y tenía acceso a todas las reuniones de los altos mandos de las instancias de seguridad.

En esas juntas, donde se definía la estrategia de protección a la ciudadanía en Tabasco, participaba Bermúdez. ¿Usted tiene alguna duda que desde ahí se protegía a este grupo en específico?

¿Por qué en Paraguay?

A finales de julio pasado, Omar García Harfuch informó de la detención, también en Paraguay, de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez. El joven cuenta con orden de extradición porque no está ligado con delitos relacionados con La Barredora, está acusado de operar apuestas deportivas de manera ilegal a través de los casinos que operan bajo el nombre comercial Crown City.

Por lo pronto y tras su detención en Paraguay, Hernán Bermúdez ha rechazado la extradición voluntaria a México. La Fiscalía de Paraguay ha informado que ya se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez y que se iniciará el proceso que tomará alrededor de 60 días. Hernán está haciendo lo que puede para no regresar a México. Un juez le ha dictado prisión preventiva en el país sudamericano y Bermúdez Requena dice que colaborará con las autoridades.

Probablemente tendrá mucho que decir.

Y aquí en México, Adán Augusto López emitió un comunicado, en el que, entre otras cosas, aseguró que él mismo solicitó que se investigue a fondo el caso y reiteró su “disposición plena” para comparecer ante las autoridades competentes, en caso de ser requerido.

------

El secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, publicó en X que la captura se logró con la colaboración de autoridades paraguayas. “Se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”, señaló un comunicado; sin embargo, la misma secretaría reconoció que el proceso de extradición tardará en proceder.