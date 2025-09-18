Zócalo brilla, mientras municipios no festejan

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La noche del 15 de septiembre fue muy emotiva en muchos lugares del país. En la Ciudad de México, con un Zócalo lleno y, por primera vez en 215 años, una mujer, Claudia Sheinbaum, dando el grito, la emoción fue grande.

Me gustó el grito, no vimos esa polarización que ha sido la constante en los últimos años. El grito de Sheinbaum, entre los “vivas”, mencionó a figuras históricas, pero también algunas menos nombradas, como Josefa Ortiz Téllez-Girón, conocida por su nombre de casada, Josefa Ortiz de Domínguez (aunque ella, en sus documentos oficiales, firmaba como la nombró la Presidenta).

De ahí en el Zócalo capitalino continuó la fiesta con varios artistas, entre ellos la Arrolladora Banda El Limón.

Lamentablemente, ese júbilo no se pudo vivir en todo el país. En 29 municipios de nueve entidades se tuvo que suspender el festejo porque la violencia no lo permitió.

La inseguridad sigue siendo una constante en varios estados.

El gobernador Rubén Rocha Moya conoce a fondo la situación en su estado, Sinaloa, y está consciente del riesgo de haber hecho un evento masivo, así que desde Culiacán solamente llevó a cabo un acto cívico solemne, sin conciertos ni aglomeraciones, y una ceremonia sencilla encabezada por los tres poderes del estado y las Fuerzas Armadas.

Como parte de su mensaje en redes sociales exhortó a la ciudadanía a conmemorar el aniversario de la Independencia desde sus hogares, de manera segura y con un espíritu cívico. También indicó: “Septiembre es un mes de valores cívicos y memoria histórica”.

Las medidas de seguridad que se dan ante la ola de violencia que vive Sinaloa incluyeron la suspensión de clases desde los días 12 y 13 de septiembre. Las autoridades estatales aseguraron que se trató de acciones preventivas.

Tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, a finales de agosto de ese mismo año su hijo, Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, comenzó una guerra por la reconfiguración del Cártel de Sinaloa en contra de sus antiguos aliados, Los Chapitos, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

En Sinaloa la disputa interna del cártel incrementó 400% los homicidios dolosos, en un año de enfrentamientos el saldo es de mil 850 muertos, incluyendo menores de edad, y más de mil 900 desaparecidos.

Hoy, en Sinaloa, no se ha logrado garantizar la seguridad para sus habitantes.

En Michoacán, este año, en tres municipios y en una tenencia se cancelaron los festejos públicos del grito de Independencia.

En Zinapécuaro, el pasado sábado 13 de septiembre hubo bloqueo de caminos y quema de vehículos. De acuerdo con reportes oficiales, los disturbios fueron realizados por taxistas que exigían la liberación de dos de sus compañeros.

Otro municipio de Michoacán donde no hubo celebración de Independencia fue en Peribán, donde el alcalde Martín Escalera recibió amenazas de un grupo criminal a través de un video difundido en redes sociales.

En el caso de Uruapan, el alcalde Carlos Manzo Rodríguez declaró código rojo y suspendió todas las actividades patrias, luego del ataque a policías municipales ocurrido la noche del domingo 14 de septiembre, en un puesto de inspección ubicado en el Bulevar Industrial, frente a la Planta Pemex, donde un agente perdió la vida.

Uruapan es otro municipio disputado por el CJNG y La Nueva Familia Michoacana. En esta zona los criminales atacan con drones y usan minas caseras, las cuales colocan en caminos para evitar la entrada de fuerzas federales y de grupos rivales.

En la tenencia de Atapaneo, perteneciente a Morelia, también se suspendió el festejo del grito de Independencia. También las autoridades dijeron que no se podía garantizar la seguridad.

En Nayarit, en la región norte de la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Huajicori, fue el único municipio del estado donde no se pudo realizar el acto ceremonial del grito por la inseguridad.

El pasado 13 de septiembre, en este municipio hubo un enfrentamiento entre grupos delictivos sobre la carretera que lleva a Acaponeta, que dejó un saldo de tres muertos.

La situación en Huajicori se agudizó en julio de 2024, cuando empezó el desplazamiento forzado por los constantes enfrentamientos entre los cárteles Jalisco y Sinaloa.

Otro estado en donde se ha agudizado la violencia es Veracruz. Ahí, cuatro municipios decidieron no realizar actos públicos para estas fiestas patrias, debido a que no había condiciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Se trata de Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco y Coahuitlán. Por supuesto y de una manera poco responsable, la gobernadora Rocío Nahle minimizó los hechos indicando que no existía motivo para no festejar, excepto en

Coxquihui.

En este último municipio la violencia se incrementó la semana pasada, cuando fueron encontrados dos cuerpos, uno de ellos fue identificado como el de Ramón Valencia, excandidato a la alcaldía, quien fue secuestrado días antes.

En Xalatlaco, en el Estado de México, tampoco hubo grito de Independencia debido al asesinato, el 4 de septiembre, en el tianguis municipal, de cuatro personas. El Ayuntamiento decretó 40 días de luto oficial.

Hubo lugares que el año pasado cancelaron los festejos y que este año se reactivaron. Lo cierto es que la gente no acude a estos eventos como antes. El miedo a que haya un enfrentamiento es alto.

Chiapas decidió reactivar los festejos luego de tres años de estar suspendidos en algunos municipios por la violencia generada por grupos criminales, sobre todo en los que están cerca de la frontera con Veracruz y Guatemala, este año sí festejaron en plazas públicas con el tradicional grito desde los ayuntamientos.

Y es que, por ejemplo, lugares como Frontera Comalapa, tras tres años sin grito de Independencia por los enfrentamientos de grupos y disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, no habían podido festejar. Hoy, con un nuevo gobernador, sus habitantes se animaron a salir a festejar, pero todavía es una zona muy conflictiva.

En Oaxaca suspendieron los festejos patrios por la violencia e inseguridad Zapotitlán Palmas, Santa María Yolotepec, La Reforma, Santiago Yosondúa, San Martín Itunyoso y San Juan Bautista Guelache.

Y a diferencia del año pasado, cuando el gobierno de Guanajuato decidió suspender las actividades públicas para el grito de Independencia, este 2025 decidió reforzar la seguridad, pero mucha gente no asistió.

Ojalá para el 2026 el panorama sea distinto. Que en todo el país se pueda vivir el festejo como se sintió en la capital del país.

Es verdad, la estrategia de seguridad ha dado un giro radical desde que asumió Claudia Sheinbaum la Presidencia. Sería una muy buena noticia para los mexicanos que haya igualdad y que todos puedan festejar por igual.