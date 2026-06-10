• Ebrard, datos y expectativas

Y nos piden no perder de vista las consideraciones que tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en torno a la actualidad comercial del país y de sus expectativas sobre el T-MEC. Y es que el funcionario ayer destacó la relevancia del dato que recién dio a conocer la oficina del Censo de Estados Unidos: México es el principal exportador hacia Estados Unidos. En abril fueron mercancías por 50 mil millones de dólares, algo así como 21 por ciento más que el mismo mes del año pasado, colocándose por encima de países como Canadá, Taiwán, China y Vietnam. Ha dicho Ebrard, uno de los funcionarios más eficientes del gabinete, que aun en el contexto de imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, México tiene el mejor acuerdo arancelario en el mundo. De ahí que entre las expectativas que hay respecto de la segunda ronda de negociaciones del T-MEC —que tendrá lugar la semana que entra en Washington— estén puestas en que México mantenga la mejor posición relativa en esta materia y con ello favorecer inversión. Pendientes.

• Los que piden… no dan

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Y el que, como dice la chaviza, anduvo tirando factos fue el secretario de Educación, Mario Delgado, al soltar un pergamino estadístico en el cual se aprecia que la CNTE ha exigido más de lo que posiblemente ha dado. Muestra de ello, remarcó con preocupación el encargado de la política educativa federal, son las condiciones elevadas de rezago que atraviesan escuelas de Chiapas y Zacatecas, incluso a pesar de la serie de apoyos que se han entregado en esas regiones, sí a estudiantes, pero sobre todo al magisterio. Delgado también puso en relieve una contradicción clave en la forma en la que se ha conducido recientemente la Coordinadora, pues, dijo, hace no mucho brincó para rechazar el adelanto del fin del ciclo escolar que había propuesto la SEP por el Mundial y por el calor extremo que pega en varias entidades este verano y ahora, apenas a unas semanas de distancia fueron ellos mismos quienes interrumpieron, con su huelga nacional, la actividad educativa, en detrimento de por lo menos 1.4 millones de estudiantes, nada más en tres estados. Ahí los datos.

• Fuera máscaras

Nos comentan que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha dado una muestra de transparencia sobre su pensamiento y no ha quedado —como casi siempre— bien parado. Resulta que el político campechano abandonó ese discurso que recientemente han adoptado las fuerzas políticas, incluida la suya, de llevar a la boleta a perfiles emanados de las filas ciudadanas, digamos, para hacerse de un poco de legitimidad difícil de alcanzar en estos tiempos. Por eso, dicen que con la inyección de seguridad que le ha conferido la reciente victoria tricolor en Coahuila, Alito ya está pensando en las presidenciales de 2030 donde, aseguró, no se apegará de nuevo al discurso de la candidatura ciudadana. Así es, fuera máscaras. Según el líder tricolor, no veremos salir dentro de cuatro años una candidatura priista ajena a su militancia, pues el electorado —y de esto nos dicen que está muy seguro— no busca una figura que parezca honesta. “‘La gente quiere que pongamos a uno que parece honesto, que es buena persona.’ ¿Quién chin… les ha dicho que eso quiere la gente? La gente lo que quiere hoy es quién resuelve los problemas del país”. ¡Qué tal!

• El guardián de los legisladores

Pregunta seria: ¿Alguien ha pensado alguna vez —o piensa todavía— que no hay nadie que proteja o defienda a diputados o senadores cuando éstos lo necesitan? Bueno, por si quedaba alguna duda —más allá del fuero y del poder político y adquisitivo que ya tienen— sí hay quien los cuide. Esto nos lo dejó claro el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, el morenista Ignacio Mier, quien, dicen, hizo un esfuerzo muy importante para sacar la cara por compañeros suyos referidos como dentro de supuestas listas de políticos mexicanos a quienes les revocan la visa estadounidense. Frente a estas versiones que de un tiempo para acá no han dejado de saltar en la conversación pública, Mier advirtió que, mientras él esté donde está, el Senado no se convertirá en un “paredón político” de algún legislador, mucho menos si no hay pruebas y que el Poder Legislativo tiene la obligación de proteger los derechos constitucionales de todos sus integrantes y de evitar que sus órganos de gobierno se conviertan en instrumentos de persecución política.

• El álbum del Cuau

Cuentan que al diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco cada tanto le aparece un recuerdo fotográfico con algún viejo conocido —y, además, poco prestigiado—, ya sea entre amistades, con la familia misma o incluso en la nómina que ha estado a sus servicios en la función pública. Así apareció recientemente una imagen del también exgobernador de Morelos acompañado de Homero Figueroa Meza, mejor conocido como La Tripa, identificado por las autoridades federales como líder del Comando Tlahuica, una célula criminal vinculada con extorsiones, homicidios y ataques en Morelos. Aquí viene el detalle, que, nos advierten, ya amerita tarjeta roja. La Tripa no sólo figura en el expediente de los pesos pesados de la criminalidad, también fue fichaje estrella en el equipo del exfutbolista, a quien sirvió como asesor jurídico del Sistema de Aguas de Cuernavaca, cuando el ídolo del fut fue alcalde. Nos hacen ver que la foto del Cuau junto a Figueroa, con todo y la indignación que ya está generando, también sirve para explicar algunas irregularidades que emergieron del periodo en que Blanco fue presidente municipal de la capital morelense. Uf.

• Revés a palcohabientes

Los que, nos reportan, tuvieron ayer un martes negro fueron los dueños de palcos del Estadio Ciudad de México antes Banorte y antes Azteca, que han mantenido una larga batalla por conservar sus derechos para presenciar sin restricciones los partidos del Mundial 2026, principalmente el juego inaugural de este jueves. Y es que un juez federal suspendió la orden de permitirles el acceso irrestricto al Coloso de Santa Úrsula durante el torneo. Nos explican que el argumento para dar un revés a los también llamados palcohabientes es “evitar que se entorpezca el desarrollo normal, la organización y la ejecución” de un evento de talla internacional, un compromiso al que se llegó desde hace mucho tiempo con la FIFA, que ahora controla el estadio por completo. Aunque, dicen, los dueños de estas localidades pueden impugnar la decisión, hacerlo amerita un trámite y un periodo que les hará perderse por lo menos el que hasta ahora luce como el partido más importante, el de la apertura del magno evento en el que México buscará derrotar a la selección de Sudáfrica.