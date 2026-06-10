El guardián de los legisladores

Pregunta seria: ¿Alguien ha pensado alguna vez —o piensa todavía— que no hay nadie que proteja o defienda a diputados o senadores cuando éstos lo necesitan? Bueno, por si quedaba alguna duda —más allá del fuero y del poder político y adquisitivo que ya tienen— sí hay quien los cuide. Esto nos lo dejó claro el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, el morenista Ignacio Mier, quien, dicen, hizo un esfuerzo muy importante para sacar la cara por compañeros suyos referidos como dentro de supuestas listas de políticos mexicanos a quienes les revocan la visa estadounidense. Frente a estas versiones que de un tiempo para acá no han dejado de saltar en la conversación pública, Mier advirtió que, mientras él esté donde está, el Senado no se convertirá en un “paredón político” de algún legislador, mucho menos si no hay pruebas y que el Poder Legislativo tiene la obligación de proteger los derechos constitucionales de todos sus integrantes y de evitar que sus órganos de gobierno se conviertan en instrumentos de persecución política.