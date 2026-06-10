Los que piden… no dan

Y el que, como dice la chaviza, anduvo tirando factos fue el secretario de Educación, Mario Delgado, al soltar un pergamino estadístico en el cual se aprecia que la CNTE ha exigido más de lo que posiblemente ha dado. Muestra de ello, remarcó con preocupación el encargado de la política educativa federal, son las condiciones elevadas de rezago que atraviesan escuelas de Chiapas y Zacatecas, incluso a pesar de la serie de apoyos que se han entregado en esas regiones, sí a estudiantes, pero sobre todo al magisterio. Delgado también puso en relieve una contradicción clave en la forma en la que se ha conducido recientemente la Coordinadora, pues, dijo, hace no mucho brincó para rechazar el adelanto del fin del ciclo escolar que había propuesto la SEP por el Mundial y por el calor extremo que pega en varias entidades este verano y ahora, apenas a unas semanas de distancia fueron ellos mismos quienes interrumpieron, con su huelga nacional, la actividad educativa, en detrimento de por lo menos 1.4 millones de estudiantes, nada más en tres estados. Ahí los datos.