La fuerza desmedida del ICE

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El día de hoy dentro del Shutdown de Estados Unidos, los agentes federales de ICE sí siguieron trabajando en uno de los objetivos principales de las políticas del presidente Donald Trump, que es deportar a todo aquél que no tenga papeles en su país.

El día de hoy, el grupo de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) abordaron un edificio en Chicago, aplicando una de las redadas masivas más grande, llevándose a 37 personas.

La persecución que se ha iniciado con todo aquel que no sea norteamericano de origen, suma a la Patrulla Fronteriza y al ATF (Oficina de Alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos) en los arrestos.

TE RECOMENDAMOS: Alto grado de violencia

En esta redada violenta, dispararon a las ventanas, usaron granadas aturdidoras y drones hasta vaciar cada departamento y el edificio entero.

En esta ocasión la información se refiere a que iban directamente por un grupo de organización criminal de Venezuela “Tren de Aragua”, sin todavía informar si realmente los aprehendidos son parte del grupo.

La fotografía que hoy le presento en este espacio es espeluznante. Un pasillo vacío con bolsas blancas, negras y ropa en el suelo.

Como si hubiera pasado un huracán en tan pequeño espacio. Imagínese a usted parado al fondo junto con el fotógrafo viendo cómo la fuerza desmedida de tantos oficiales tiraba las puertas y sacaban a rastras a quienes estuvieran allí.

Los gritos, el llanto, los golpes, las bolsas que los mismos oficiales tiran al piso y se llevan a rastras a todos los que encuentran en su espacio visual.

Las historias en le pasillo que han quedado silenciadas. Las vidas que quizá sin deberla, ni temerla hoy están presas, en proceso de deportación a sus países y quizá una marca de delincuente que no les corresponde.

Este pasillo me parece que es la imagen de la grotesca y violenta ley del presidente norteamericano por los latinos, por la clase trabajadora de su país y por supuesto por quienes no cumplen con los permisos legales.

Quédese con el vacío de las historias que quedaron inconclusas en cada departamento, llenas de silencio y desesperación.

Se han ido y no volverán.

La fuerza desmedida del ICE ı Foto: Especial