Modifica Senado Ley de Amparo

Francisco Cárdenas Cruz.

Por parte de quién sabe quién, el senador veracruzano de Morena Manuel Huerta presentó antenoche, a última hora, un artículo transitorio a la Ley de Amparo para hacerla retroactiva, lo que no contemplaba la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que justificadamente molesta pidió investigar por qué se agregó ese texto y pidió suprimirlo por ser inconstitucional, al tiempo que el líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anticipó que se hará la corrección por ser violatorio del artículo 14 de la Constitución.

En su conferencia mañanera, la mandataria dijo que su iniciativa no contenía ese transitorio porque no debe haber retroactividad en las leyes y urgió a corregir esa enmienda por inconstitucional, que inexplicablemente fue aprobada en la sede senatorial, en la que el coordinador de la bancada guinda, Adán Augusto López Hernández, apareció antier más interesado en juegos de futbol que en evitar ese yerro en una iniciativa tan importante.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El enésimo hallazgo de 750 mil litros de huachicol en cinco ferrotanques, decomisados a principios de esta semana en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, confirma que el contrabando de combustible sigue, ahora por parte de una empresa de EU con sede en CDMX, cuyos dueños son empresarios de ese país, lo que coincide con el anuncio, ayer, de la Presidenta Sheinbaum de que a partir del día 15 de este mes habrá un Plan Integral a través de QR obligatorio a transporte de combustible.

En otra de sus ya habituales declaraciones bélicas, el presidente Donald Trump anunció haber notificado al Congreso de EU que su gobierno está en un “conflicto armado” con cárteles de la droga, declarados Organizaciones Terroristas Internacionales, decisión que le da derecho a “poderes extraordinarios en tiempos de guerra” contra grupos armados no estatales que podrán iniciar en cualquier momento.

Después de que en su mañanera del miércoles la Presidenta Sheinbaum declaró que las propiedades expropiadas en Campeche al líder y senador priista Alejandro Moreno “fueron adquiridas con recursos de lavado de dinero y corrupción”, ayer aclaró que ella sólo dijo que “parece” que así fue, tras de que el también exgobernador de esa entidad respondió que presentará una denuncia.

La marcha por el 2 de octubre se convirtió en uno acto de vandalismo por parte del llamado “grupo negro” de anarquistas, que causó destrozos a su paso en el Centro Histórico y agredió impunemente a contingentes policiacos en el Zócalo, de que medio centenar de ellos y otras personas resultaron con serias quemaduras y golpes.