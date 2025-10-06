CSP y AMLO seguirán inseparables

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que quienes se han empeñado en separarla de su antecesor, pretenden acabar con el Movimiento de Transformación, pero no lo lograrán y sostuvo que “Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre, un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo” que nunca se apartó de éste, ni de sus principios, ni se vendió a los poderosos y anticipó que “su Presidenta nunca lo hará porque tiene convicciones y principios”.

Al pie de Palacio Nacional, acompañada en un templete por los integrantes de su Gabinete y los gobernadores enfrente, abajo, con un Zócalo abarrotado, sostuvo que el objetivo de quienes se han empeñado en separarlos, en dividirlos, “no va a ocurrir porque comparten valores, honestidad, justicia, amor al pueblo, un proyecto, el humanismo mexicano”, y que contrario a otros gobiernos, en su administración “quien roba al pueblo debe enfrentar a la justicia”, porque ellos no llegaron al gobierno sólo para administrarlo, “llegamos para seguir transformando la nación, para el bienestar del pueblo”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tanto en el acto de ayer como el del sábado en el puerto de Veracruz, la corrupción en el país, pero también en altos niveles del gobierno, fue tema en el discurso que pronunció con ocasión del 204 aniversario de la Armada de México y el 201 de la promulgación de la Constitución de 1824, al señalar que aquella no puede tener cabida en las instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza.

Agregó entonces, ante los secretarios de Marina y Defensa Nacional y miembros de su gabinete, que “no hay riqueza que valga más que el honor, no hay poder más grande que la lealtad, no hay herencia más valiosa que el ejemplo de vivir con rectitud” y subrayó que “¿de qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación y el legado?”.

Al cumplirse ayer un año de Clara Brugada como Jefa de Gobierno, la Ciudad de México está en malas condiciones habitables, sea por las torrenciales lluvias que han provocado inundaciones, deslaves o por el incremento de violencia y por ejecuciones en zonas muy vigiladas.

Para colmo, la captura de Nelson Arturo Echezuria, alias “Nelson”, principal operador del cártel venezolano Tren de Aragua, junto con dos de sus cómplices, dedicados al narcomenudeo, secuestros, extorsiones y trata de personas, tanto en esta capital como en entidades vecinas, con índices que se intentan minimizar, o brutales e impunes agresiones a policías y destrucción del mobiliario urbano, con alardes de que no se respondió a las “provocaciones”.