7 de octubre y la guerra sin fin

Bibiana Belsasso.

“La paz no será posible, al menos en nuestra generación”. Es lo que dice Tal Shoham, quien fue secuestrado por milicianos de Hamas durante el ataque del 7 de octubre del 2023. Y es que parece que la paz difícilmente llegará.

Hace dos años comenzó el ataque de militares de Hamas desde Gaza. Los sistemas de seguridad de Israel fallaron, y entraron al territorio israelí decenas de terroristas atacando a civiles. Los ataques se dieron en los kibutz y se llegó a un concierto de música electrónica donde abusaron sexualmente, torturaron y mataron a cientos de personas, israelíes y extranjeras.

El saldo fue de casi cinco mil 500 heridos y más de mil 200 muertos. Secuestraron a más de 250 personas, 84 continúan como rehenes y se estima que solamente 20 sigan con vida.

Esto ha marcado el inicio de una verdadera tragedia humanitaria, en donde miles de inocentes han perdido prácticamente todo.

El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después. El pueblo de Palestina ha sufrido mucho por tener a Hamas en su territorio.

Desde hace dos años, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró los hechos como actos terroristas y juró que no habría descanso hasta eliminar a los líderes de este grupo. Hoy, a dos años, los bombardeos continúan.

En el camino, miles en el pueblo de Palestina han perdido la vida y no tienen prácticamente ni qué comer.

Y es que, en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, muchos inocentes se han visto afectados. Hamas ha hecho una estrategia miserable, ha puesto sus centros de control debajo de hospitales y escuelas.

Decenas de palestinos se han quedado en medio de los ataques aéreos de Israel y Hamas.

Pues debajo de muchos inmuebles en Gaza se descubrió que había túneles que conectaban y daban escape de forma subterránea para evitar ser detectados.

Los bombardeos de Israel han provocado casi 70 mil muertos, según datos del Ministerio de Salud en Gaza.

Tras los ataques a la Franja de Gaza, Israel tiene otro enemigo, que es Hezbolá, el cual, a diferencia de Hamas, cuenta con una organización con estructura militar, política y social.

Israel acusaba a Hezbolá de apoyar y financiar a los terroristas, mientras que el grupo libanés señalaba a Netanyahu de provocar la inestabilidad en la región.

Líbano también se ha visto afectado por los constantes bombardeos con la justificación de Israel de que ahí se escondían los líderes de Hezbolá. Según datos oficiales, al menos 800 personas murieron por esta disputa, una cifra aparte de lo que ocurría en la Franja de Gaza.

TRISTE POSTAL

Palestinos desplazados por la guerra, en un campamento de Muwasi, en Gaza, ayer. ı Foto: AP

Israel bombardeó objetivos en diversas ciudades del Líbano, incluido Beirut. Hezbolá lanzó cohetes y drones cada vez en ciudades más lejos de la frontera. Pero nadie quiere llamarlo “guerra” todavía. Ni Israel ni el propio Hezbolá.

Lo cierto es que sí es una guerra, que se desató aquel 7 de octubre del 2023, pero en donde había una tensa calma desde años atrás.

Este tercer frente de Israel obligó a la comunidad internacional a poner verdadera atención al conflicto que existía en Medio Oriente, pues era una herida que el mundo pensaba que estaba cerrada, lo cual quedó demostrado que no. Israel e Irán siempre tendrán roces políticos y culturales.

Durante la llamada “guerra de los 12 días”, del 13 al 24 de junio de 2025, Irán disparó más de 500 misiles contra Israel. Si bien la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa, alrededor del 10 por ciento de los cohetes iraníes lograron atravesar el territorio israelí.

Israel e Irán permanecen en aparente calma, pero el gobierno de Netanyahu expandió sus acciones militares hasta los Altos del Golán, en Siria, un país que busca desde 2011, por primera vez, su estabilidad política y social, las cuales pueden ser destruidas por el conflicto en Gaza.

Además, Netanyahu cerró las fronteras en la Franja de Gaza, evitando que decenas de camiones con ayuda humanitaria entraran para ayudar a los palestinos que se mueren de hambre.

Israel, con el aval de Estados Unidos, se hizo cargo de la ayuda humanitaria en Gaza, sustituyendo el trabajo que por décadas han realizado la ONU y Unicef.

La nueva organización humanitaria ha recibido severas críticas por parte de la comunidad internacional, debido a varios factores que incluyen una mala distribución del apoyo.

Según las denuncias, no cumple con los requerimientos de las organizaciones de ayuda humanitaria, como la neutralidad. Ésta abrió sus puertas hace poco más de una semana, después de que Israel levantara parcialmente su bloqueo total de la Franja de Gaza, que impedía la entrada de ayuda humanitaria.

Además, ha recibido múltiples críticas debido a que las distribuciones de comida de los últimos días han estado marcadas por el caos y los reportes de la muerte de decenas de personas que se acercaban a recibir comida.

En medio de los esfuerzos de civiles, Estados Unidos ha comenzado con el proceso de paz en Gaza, un acuerdo que Hamas está dispuesto a aceptar, pero con condiciones.

Se trata de 20 puntos que incluyen la pronta liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas tras firmar el acuerdo, mientras que el grupo terrorista deberá ceder a una autoridad palestina el liderazgo.

Estas negociaciones se llevan a cabo en Egipto, con la participación de otros países de la región, como Emiratos Árabes, Catar y Arabia Saudita.

Lo cierto es que parece que no aprendemos nada como humanidad. El mundo ha sufrido mucho con las guerras. Lo más grave es que muchas veces no volteamos a ver la tragedia que se vive en Medio Oriente. Y lamentablemente, no es el único conflicto abierto.

No hay que olvidar aquel terrible 7 de octubre del 2023, pero tampoco podemos olvidar lo que se está viviendo en Gaza. Y tiene razón lo que dice Tal Shoham, tras ser liberado por Hamas: “es muy difícil que se logre la paz”.