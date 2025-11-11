Uruapan, entre la indignación y el miedo

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Han pasado 11 días desde que fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en el Festival de las Velas, donde festejaba con su esposa, sus hijitos y los habitantes del municipio.

Desde ese día el reclamo de la ciudadanía ha sido intenso. Los habitantes de Uruapan han tomado las calles y exigen seguridad para ellos y sus familias. La gente está indignada con el asesinato de su alcalde y no es para menos, llevan años reclamando seguridad, ante una situación muy complicada en donde los grupos criminales han ido ganando terreno y en donde la extorsión hacia la gente que trabaja y se gana la vida honestamente es una constante.

Hace unos días se hizo otra manifestación masiva en Michoacán, que fue convocada por empresarios, comerciantes y diversas asociaciones civiles. Todos acordaron cerrar sus comercios, tiendas de la localidad y parar sus actividades. Con música, banderas de México, pancartas, vestimenta blanca y sombreros, en honor a Manzo, recorrieron las principales calles de la ciudad hasta la Plaza Morelos.

A Carlos Manzo lo mataron por alzar la voz. Una de las veces que denunció, fue porque mostró dónde estaban los campos de adiestramiento del CJNG, sí. Campos como el Rancho Izaguirre, en Jalisco, así, pero varios y en Michoacán, a los alrededores de Uruapan.

Campos de adiestramiento en donde se llevan a muchos jóvenes y los enseñan a matar. Probablemente, el asesino de Manzo, de tan sólo 17 años, fue adiestrado por criminales de éstos.

Y es que en Uruapan no sólo operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), también están Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya, todos ellos extorsionan a limoneros, aguacateros y comerciantes de Uruapan.

La esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, es quien ha quedado al frente del municipio para continuar con el legado de su esposo.

En su primer discurso ante los habitantes del municipio durante la Marcha por la Paz y la Justicia, del pasado 7 de noviembre, Grecia prometió seguir el proyecto de su esposo, combatir a los delincuentes, no hacer tratos con ellos y exigir a las autoridades estatales y federales voltear a ver a Uruapan, que no lo dejen solo.

Ante más de 70 mil personas, dijo: “Tendrían que matarnos a todos para que esta lucha pueda parar. Les pido que me vean como un instrumento de Carlos Manzo porque voy a seguir su legado, voy a seguir bajo sus principios y sus valores”.

Lo cierto es que las amenazas no han cesado, ahora contra quienes continúan con el legado de Carlos Manzo.

Medios locales y nacionales han dado a conocer que Grecia Quiroz recibió amenazas un día antes de su toma de protesta, el pasado 4 de noviembre. La amenaza estaba firmada por integrantes del CJNG y su brazo armado, el Cártel Michoacán Nueva Generación, ambos buscan el control del estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente.

HARTAZGO

Cientos de personas tomaron las calles de Uruapan, el pasado 7 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

Las amenazas también estaban dirigidas a Carlos Bautista Tafolla, quien es parte del Movimiento del Sombrero, que encabezaba Carlos Manzo, y a otros 40 servidores públicos municipales.

Grecia Quiroz sabe que las amenazas que recibió su esposo se cumplieron y por eso solicitó en un mensaje a los pobladores de Uruapan que si le autorizaban seguridad.

Hoy en las calles se puede observar un mayor número de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. La llegada de Grecia al Palacio Municipal se ha dado bajo un fuerte dispositivo de seguridad y por elementos de las fuerzas federales.

Pero los habitantes y Grecia Quiroz piden más: justicia por el asesinato de Manzo y que la violencia sea extirpada de Uruapan, como la propia alcaldesa lo dijo en su discurso al rendir protesta, “las autoridades estatales y federales saben dónde están los criminales y saben cómo operan, por eso los deben sacar del municipio y de todo Michoacán”.

Este mismo domingo 9 de noviembre, la Presidenta Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que constará de 12 ejes y más de 100 acciones que serán supervisadas cada 15 días. Además, prometió que se darán cuentas públicas de los avances cada mes en la mañanera.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que se reforzará la vigilancia y se pondrá a disposición un número de emergencia para las denuncias de extorsión en Uruapan.

En tanto, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló la denominada Operación Paricutín. Indicó que, además de contener la violencia, combatir la extorsión y evitar el tráfico de drogas en la región, habrá un mayor patrullaje en las calles de Michoacán, sobre todo en Uruapan.

El operativo incluye un total de 10,506 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, es decir, 1,980 elementos adicionales que se suman esta semana a los 4,386 ya desplegados; también 4,140 elementos dedicados a “sellar” las fronteras del estado con Jalisco, Colima y el Estado de México.

En la zona agrícola se destinarán 860 militares para proteger la producción de aguacate y 820 para la de limón, dos de las principales actividades económicas afectadas por la extorsión.

Desde el Gobierno federal se dijo que el Plan Michoacán operará con una inversión federal casi de 97 mil millones de pesos para los años 2026-2027, de los cuales poco más de 57,600 provendrá de la inversión pública y el resto será una inversión mixta.

La mandataria aseguró que 37,450 millones serán para Programas del Bienestar, con el objetivo de beneficiar a cerca de 1.5 millones de personas y garantizar: educación, salud, vivienda y empleo.

Pero lo cierto es que no hay un presupuesto destinado al Plan Michoacán. Es más, en el presupuesto recién aprobado por los diputados de Morena se habla de una reducción significativa al presupuesto de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cómo generarán estas nuevas partidas de dinero o dónde habrá recortes para implementar el Plan Michoacán.

Lo mismo ocurre a nivel estatal. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que su estado aportará 2,700 millones de pesos para seguridad, jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura. Pero tampoco especificó cómo obtendrá estos recursos.

La situación de seguridad en Uruapan, y en todo el estado de Michoacán, es grave, no se dice, pero decenas de integrantes de cuerpos de seguridad han perdido la vida tratando de combatir a los criminales que tienen bajo asedio al pueblo de Uruapan y sus alrededores.

Ojalá este Plan Michoacán dé resultados y, sobre todo, que tiene que ser un esquema a largo plazo, porque recordemos, mientras van y vienen operativos, el crimen organizado no cesa y continúa en el lugar creciendo y lastimando a la sociedad.