Sheinbaum y Brugada: racionalidad antiextorsión

En la conversación pública, la narrativa sobre la extorsión tiende a una mitología delictiva sobre la cual, aparentemente, no se podría hacer nada contra este delito. Aunque la realidad demuestre lo contrario. A diferencia de algunas regiones nacionales, en la Ciudad de México existe una mayor resiliencia. En convergencia con el resto del país, hay una promoción preventiva del fenómeno, la cual está asociada con el aumento tanto de reportes como de denuncias.

La estrategia nacional contra la extorsión enfatiza la prevención y las detenciones como plataforma para disminuir el delito y las narrativas adjuntas.

Los primeros resultados del plan desplegado en el país por la Presidenta Claudia Sheinbaum apuntan a una reducción del 14 por ciento en el promedio diario de extorsiones, entre junio y octubre de este 2025. Las cifras reflejan disposición del Gobierno sobre la seguridad, con evidencia, coordinación y cercanía.

Ayer en la mañanera, al presentar el reporte de incidencia delictiva, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó datos para romper otro mito: el de la impunidad en los centros penitenciarios. Doce penales del país concentrarían el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089. Los bloqueos de señal en torno a las cárceles de Altamira, Matamoros y Santa Marta Acatitla representan un combate con ingeniería y control tecnológico. Ciertamente es necesario explicar cómo, si se sabe de las penitenciarías como fuente de extorsión, no se ha detenido la introducción de celulares con la mejora del control de las aduanas de aquéllas.

El relanzamiento de la línea nacional 089, como herramienta contra el crimen, ha sido útil. Desde su fortalecimiento se han recibido 83 mil 831 llamadas, y lo más importante: 75 por ciento de las extorsiones no se consumaron a nivel nacional. En la CDMX, el porcentaje se eleva al 88 por ciento, de acuerdo con nuestros datos en el C5.

La Ciudad de México tiene amplia experiencia en combate en ese delito. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha hecho de la seguridad una política territorial. En su primer año, las capturas por extorsión y tentativa aumentaron 50 por ciento respecto a 2024. En el Informe de Seguridad, el titular de la Policía, Pablo Vázquez, informó de la detención de 238 personas.

La línea Antiextorsión 55 5036 3301 —creada hace un año— operada desde el C5 representa un sensor ciudadano capaz de detectar patrones y actuar en minutos. La Canaco CDMX, presidida por Vicente Gutiérrez Camposeco, en su Cumbre de Líderes anunció una campaña antiextorsión.

Frente a uno de los delitos de mayor prevalencia, la decisión de Sheinbaum y Brugada adquiere forma racional y permite desmontar mitos.