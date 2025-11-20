Vudú, abucheos y éxtasis

Con cierto recelo debo admitir que el Mundial de 48 selecciones de Gianni Infantino, experimento que fue tan criticado en su momento, resultó ser un éxito al menos en esta fase de clasificación.

Prácticamente en todas las confederaciones hubo emociones, encuentros con desenlaces dramáticos y sorpresas hasta el último suspiro. Esta famosa apertura de la FIFA a naciones menos poderosas generó el regreso de naciones al Mundial y otros debutarán por primera vez en la máxima justa del futbol a nivel de selecciones. Evidentemente no podemos negar el impacto económico que tanto ambicionó la FIFA también va de la mano.

En lo deportivo las eliminatorias cobraron mayor relevancia por ejemplo en UEFA, que anteriormente eran sólo un trámite para que las potencias futbolísticas clasificaran como siempre. En esta ocasión la lucha por el primer o segundo puesto que garantizaba un lugar en la repesca, hizo que se vivieran duelos muy intensos como los de Irlanda o Escocia, que generaron que los pubs en las islas británicas reventaran entre cerveza volando y gritos eufóricos. Los irlandeses que golearon a la Portugal de Cristiano Ronaldo aún deberán sobrevivir a los duelos decisivos en busca de uno de los últimos cuatro lugares a la Copa del Mundo.

Y quienes creían que al aumentarse los cupos haría para los viejos conocidos un paseo la eliminatoria, hubo casos de inmensa tristeza como el de Venezuela en Sudamérica que en un principio parecía cumplir su sueño y fue Bolivia la que les arrebató el pasaje en la última fecha a la repesca internacional. Que decir del gran fracaso para Miguel Herrera y su Costa Rica, la gran decepción en Concacaf. Tal vez no fue el primer fracaso como afirmó el Piojo en la rueda de prensa posterior al fatídico 0-0 que los eliminó junto a Honduras, pero sí es la primera vez que vi a Miguel tan afectado después de un resultado. Y no es para menos, hace unos meses el técnico mexicano daba casi por hecho la calificación de los ticos.

En el amor y en la lucha por llegar al Mundial parece que todo vale. Así se vivió la lucha por el último puesto para soñar con acceder al Mundial en África. Las selecciones de Nigeria y la República Democrática del Congo llegaron hasta los penales, y de acuerdo con el entrenador de las Águilas nigerianas, su rival utilizó la magia negra para imponerse en los penales. No es la primera vez que dicho recurso supuestamente se ha utilizado, pues en las eliminatorias de 1974, existe el mito de que México perdió por las “fuerzas ocultas de otro mundo”; pero el propio Manuel Lapuente alguna vez dijo que se perdió por malos y soberbios.

Precisamente el seleccionado caribeño de Haití volverá a un Mundial. Un país preso por grandes problemáticas sociales el futbol le ha regalado una sonrisa. Junto con Curazao, que será la nación más pequeña en población en jugar el torneo, fueron las grandes sorpresas de nuestra área. La gran interrogante es: ¿qué hubiera sido de México en caso de haber disputado esta eliminatoria tan cerrada? Un equipo que hoy parece vivir una crisis importante seguramente no hubiera sido capaz de sortear los ambientes tan hostiles que muchas veces hemos sufrido. Desde acá envío una porra para no contribuir en el estado emocional de los mejores futbolistas que tiene hoy día nuestro país, nada de abucheos por ahora.