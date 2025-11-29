Mucho desaseo en la renuncia de Gertz Manero

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Se desconoce el “pecado” cometido por el abogado Alejandro Gertz Manero, pero debe ser grave para que sea removido de su cargo.

La otra posible explicación es que su salud está muy deteriorada, aunque existen testimonios recientes en el sentido de que se le aprecia buen semblante. Además, son de tener en cuenta reportes recientes sobre su salud, específicamente de junio de 2025, los cuales revelaron que sí estuvo hospitalizado por un problema cardíaco, pero las autoridades y sus allegados rechazaron los rumores de que estuviera Grave y afirmaron que se encontraba en “perfectas condiciones” y ya estaba en su oficina.

De hecho, el presentarse o no a su despacho no es ningún indicador, pues fueron frecuentes los intentos de descalificación en el sentido de que el último procurador y primer fiscal general gusta del “home office”, donde se aparece en bata.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ajustes inmediatos en la FGR

Por si no resultara suficiente, hubo un desmentido oficial respecto al supuesto deterioro de su salud. En el mismo mes de junio, el día 17, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) “está en perfectas condiciones”.

+++

Nos comentaba el exgobernador de Guanajuato Miguel Márquez que el gobierno de Morena no debe jugar con el problema del campo, la gente que produce maíz, trigo y otros granos está ahorcada, no ve una salida, pues en el Zócalo Metropolitano prácticamente le dicen platiquen, no cierren las carreteras, pero no hay dinero para apoyarlos.

El senador Márquez con claridad nos señala que el presupuesto federal para el año próximo está con un déficit grave, está bajo cero. A los productores del trigo, les cuesta sembrar una hectárea d ese grano unos 35 mil pesos y aun cosechando cinco toneladas, no alcanza para pagar ese producto.

La falta de garantía en los productos del campo del gobierno federal, advierte una severa crisis en los productores agrícolas, principalmente en la siembra del trigo.

Los hombres del campo, ante la falta de compromiso del gobierno de ofrecer la garantía de precios por toneladas para sus productos está matando ese sector que dejaran de la siembra del trigo y en consecuencia un déficit para el mercado en todo el 2026.

Será el vecino país del norte, el que se beneficiará de las compras de sus productos que están por debajo de los precios que ofrece el gobierno mexicano a los productores. Maíz amarillo o maíz blanco, de todas formas, es más barato importarlo de EU.

Por lo pronto, en la Cámara de Diputados que preside la panista, Kenia López el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal recibió a productores para ver el tema de la reforma del Agua. Expresaron sus inquietudes y simplemente las escuchó, ahora sabe de esos reclamos.

+++

Aunque no en forma explícita, la encargada de construir el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, admitió una de las más grandes fallas de ese movimiento: la escasez de medicamentos.

Lo mejor no es que se reconozca un error, sino que se busque la manera de corregirlo. Es de esperar que ahora sí se atine a la solución, pues anteriores intentos han resultado fallidos.

En realidad, el problema se derivó se uno de los muchos caprichos del caudillo de la 4T, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como otros de sus errores, alegó que pretendía acabar con la corrupción que supuestamente afectaba a la compra de medicinas desde los repudiados gobiernos anteriores, conservadores y neoliberales.

El resultado de esas denuncias nunca probadas, pues ninguno de los su puestos beneficiarios de esas utilidades ilegales ha sido consignado penalmente. Por el contrario, uno de los principales concesionarios de los contratos para surtir a las instituciones públicas de salud pública, Carlos Lomelí Bolaños ha recibido toda clase de recompensas al ser nombrado primero coordinador de Morena en Jalisco, cargo que luego se convirtió en el “superdelegado y lo llevó a ser diputado federal y luego candidato a gobernador, pero en las elecciones constitucionales fue derrotado por movimiento Ciudadano.

+++

En la Cámara de Diputados, en el grupo de Morena, ven la Ley de Aguas, la cual nos dicen Ricardo Monreal, sufrita cambios, y dice que estás reuniones con productores de distintos lugares del país es para escuchar sus inquietudes y buscar la mejor solución.

Su respuesta de compromiso, fue simplemente práctica: que hay confianza que muchas de las propuestas, inquietudes y preocupaciones de los productores, los más se van a atender y solucionar. Que le parece que son más que razonables y justas.

Los hombres del campo que se han reunido con Monreal se han ido con buen sabor de boca, obviamente mentadas de madrea la Secretaría de Gobernación que solo acusa y no resuelve.

Monreal también abrió la puerta a las empresas y embotelladoras consumidoras del vital líquido, “si quieren venir, que vengan, los vamos a recibir, que sepan que tienen abiertas las puertas en la Cámara de Diputados”. Así o más claro.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx

.