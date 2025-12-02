Eliminan impuestos a restaurantes y hoteles…

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pero en Buenos Aires. Los prestadores de servicios turísticos de la capital de Argentina andan de plácemes porque la legislatura porteña aprobó la iniciativa del gobierno local de Jorge Macri (del partido de centro-liberal Propuesta Republicana) para exentar, a partir del primero de enero de 2026, a hoteles y establecimientos gastronómicos del pago del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa de Servicios Generales (ABL) durante seis meses, a fin de fomentar una actividad fundamental de esa ciudad. En México, por el contrario, suben los impuestos mientras que la visita de pasajeros vía aérea disminuye notablemente. ¿O usted qué creía?

Con esa medida, el gobierno de Macri (quien votó por Javier Milei) busca apoyar al sector privado para invertir y mejorar la experiencia de los turistas, conforme lo expresó el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan. Y ese apoyo no se da en un contexto de desaceleración turística, pues apenas en noviembre pasado los hoteles bonaerenses registraron un impactante 94% promedio de ocupación, ya que la reducción temporal de impuestos se inserta en un programa que busca reducir la estacionalidad de la actividad y apuntalar la estabilidad y crecimiento a largo plazo del sector.

En México, sin embargo, sucede algo inverso. El número de viajeros internacionales por vía aérea —los que representan 80 de cada 100 dólares aquí gastados— se contrajo en septiembre pasado 4% en términos interanuales, acumulando un retroceso de 2.6% en los primeros nueve meses del año. Los destinos de playa que se han visto más mermados al mes de octubre fueron Puerto Vallarta con una pérdida anual de 155 mil 300 pasajeros (-4.9%) y Cancún que perdió 723 mil 700 viajeros (-4.5%) conforme las mediciones puntuales que efectúa el Sustainable Tourism Advanced Research Center que dirige Francisco Madrid.

Y precisamente en Cancún y Riviera Maya, la joya del turismo mexicano hoy en problemas ante un cambio estructural en el mercado de viajes de placer y convenciones se apostó a elevar el impuesto para visitantes (el Visitax) en 25%.

De hecho, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano que encabeza Toni Chávez —y que agrupa a las asociaciones de ese ramo empresarial con mil 200 instalaciones de hospedaje y ocupa más de 700 mil personas de manera directa e indirecta— manifestó su profunda preocupación de la iniciativa para elevar ese impuesto y que obliga a todos los prestadores de servicios turísticos a servir como recaudadores y responsables solidarios del cobro del gravamen, pues ello merma la competitividad de los atractivos de Quintana Roo para visitantes, inversionistas y en detrimento del empleo.

Vaya, ese aumento implica para destinos como Bacalar o Chetumal el equivalente a casi una noche de alojamiento… amén de que la aplicación de un más alto Visitax es inviable para 2026 cuando las tarifas para ese año se han negociado anteriormente, por lo que su aplicación de golpe generará desagradables sorpresas a los visitantes.

Así, mientras que en Argentina consienten a la gallina de los huevos de oro, aquí se le quiere echar a la cazuela del puchero.

Grupo Sahuayo va por 1 mmdd. El grupo de suministro abarrotero que dirige Diester Holtz trae una meta bastante elevada para un 2026 que desde ahora mira cuesta arriba: elevar sus ventas hasta 7% para colocar mercancías por mil millones de dólares… y aspirar a llegar a los 2 mil millones de los verdes en los próximos años.

El Grupo Sahuayo es la firma más grande del país en el segmento del mayoreo y medio mayoreo de abarrotes que tras un 2025 con un crecimiento estimado en 3%, aspira duplicar su tasa de crecimiento el año siguiente y que para ello se realizarán inversiones estratégicas en innovación con inteligencia de mejora, mejora operativa y consolidación corporativa luego de efectuar correciones tácticas en la segunda mitad de 2025… para así atender desde un micronegocio hasta una tienda de abarrotes mayor.

México en la Organización Marítima Internacional. La nueva buena es que México, representado por la Secretaría de Marina Armada de México que comanda el almirante Raymundo Morales, fue reelecto como integrante del Consejo de la OMI (Organización Marítima Internacional) en representación propia y de toda América Latina.

La entidad afiliada a Naciones Unidas se enfoca a crear un marco normativo común para los 300 integrantes (países y territorios) en materia de seguridad, protección ambiental y cooperación técnica, y la presencia de México muestra la relevancia del trabajo costero y regional desarrollado por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante al mando del capitán Manuel Fernando Gutiérrez.