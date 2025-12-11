La Ley de Herodes versión Tequila y Walmart

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En esta columna, desde febrero de este año, se documentó el abuso en el aumento de impuestos municipales —ya denunciados como extorsión— y su aplicación retroactiva contra prácticamente toda actividad económica en Tequila por parte del munícipe morenista Diego Rivera Navarro que al igual que el personaje central de la “Ley de Herodes”, Juan Vargas, le buscaba sacar cuánto dinero y recursos fuera posible a los habitantes de San Pedro de los Saguaros al tiempo que sueña con un veloz y refulgente asenso político y destripa alegremente la Carta Magna.

Al igual que en la cinta de Luis Estrada, para meter orden tuvieron que tomar directamente cartas en el asunto el gobiernos federal y también el estatal que, sin exagerar, apuntó que en Tequila existe “ingobernabilidad”. No es para menos: con Rivera Navarro se aumentó el predial para las personas que construían un piso adicional en sus viviendas, aumento exorbitante de 3 a 20 veces el predial ya fuera para un salón de belleza, un pequeño restaurante, o un hotel boutique o tequileras de todo tamaño.

Hasta los vehículos turísticos conocidos como “Barrilitos” fueron sometidos a cobros de 3 millones de pesos por “adeudos retroactivos”, y a los agricultores del agave Tequilana Weber de casi medio millón de pesos por hectárea por uso de agua.

Los cobros exorbitantes llevaron a un punto de quiebre a la actividad económica al inicio de la pasada Semana Santa cuando vencieron centenas de permisos de operación.

Muchas empresarias y empresarios finalmente sucumbieron a la presión mientras el munícipe ocupaba ilegalmente el Museo Nacional del Tequila como sus oficinas. El centro de esa ciudad se convirtió en una gran cantina informal (pero con tarifa sin recibo) donde se sirve alcohol de dudosa procedencia.

Pero la gota que derramó el vaso fue la decisión de clausurar con fines expropiatorios la Nueva Destilería y 225 hectáreas de agave (240 hectáreas en total) de Tequila José Cuervo hace una semana, a quien se le quiso multiplicar 20 veces el impuesto predial —como se informó oportunamente en redes sociales— pese a contar con un amparo definitivo contra esa cobranza emitido el 6 de junio de este año por el juez Rubén Olvera del 2° Juzgado de Distrito de lo Administrativo de Jalisco. Así, al mejor estilo de “Varguitas”, el cumplimiento de la ley importó un bledo en Tequila.

La presión social y mediática, así como la defensa legal de Juan Domingo Beckman y su familia detuvo un abuso expropiatorio. La empresaria Altagracia Gómez informó en Palacio Nacional de la crisis y se dio instrucción de resolver el conflicto.

Y sí, se ha llegado a una negociación, nada sencilla para Tequila José Cuervo: si la tequilera insignia de México envió a negociar a su abogado “rudo de rudolandia”, Sergio Rodríguez Molleda, es porque no estuvo nada suavecito alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, la de Cuervo no es la única crisis grande. Pregúntele a Walmart de México, que lleva Diego Barrientos, cuánto le quieren sacar al Aurrerá-Tequila por servicio de drenaje.

Larry Rubin, candidato. La nueva es que el presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, anunció su candidatura para competir en las elecciones primarias del Partido Republicano de Texas el 3 de marzo, buscando representar al Distrito 38 de Houston en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Es relevante considerar que Rubin cuenta con más de veinticinco años promoviendo la relación entre México y Estados Unidos, consolidándose como un enlace fundamental entre comunidades empresariales, diplomáticas y sociales de ambos países. Así, su postulación responde a una evolución estratégica en su labor de fortalecer los vínculos bilaterales, con el respaldo de figuras como el Gobernador de Texas, Greg Abbott, y apoyo desde la Casa Blanca.

El ahora candidato busca ampliar los canales de diálogo y colaboración, representando los valores del electorado de Houston Westside, un distrito clave para el Partido Republicano. Y dada su experiencia en las dinámicas políticas y económicas entre México y Estados Unidos lo posiciona como un interlocutor estratégico en temas como la controvertida revisión del T-MEC y la seguridad bilateral.

Tome nota pues la American Society of Mexico continuará sus operaciones bajo la dirección del Comité Ejecutivo, garantizando la continuidad institucional.

“El Limones no es CATEM”. Una de las capturas más relevantes en lo que va de este mes de narcoterroristas mediante la coordinación de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la del “El Limones”, Edgar Rodríguez Ortiz, generador de violencia entre Durango y Chihuahua.

Y ante los señalamientos de que el criminal pertenece a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el líder de la misma, el diputado morenista Pedro Haces deslindó a la organización de vínculo alguno con el detenido por las fuerzas de seguridad. “No se equivoquen: ‘Limones’ no es CATEM”, afirmó.

Y que está pagando Epigmenio. Pues que el productor de contenido audiovisual, Epigmenio Ibarra, está pagando el crédito de 150 millones de pesos que recibió el sexenio pasado (según que para “hacer frente al golpismo ideológico de la derecha”) a Nacional Financiera. Y que, por ello, la institución a cargo de Roberto Lazzeri, no tiene demanda alguna contra tal persona, nos aseguran.