T-MEC-Narcoterrorismo, el choque inevitable

El Gobierno estadounidense de Donald Trump mantiene de manera paralela la política comercial con la de seguridad nacional, incluso para sus socios continentales: Canadá como a México, al primero desde la administración de Justin Trudeau y al segundo en actual gobierno de Claudia Sheinbaum, enfrentan aranceles generales por no “hacer lo suficiente” contra el tráfico de fentanilo y otras drogas. Ahora que se cierra el cerco comercial y militar sobre la dictadura de Nicolás Maduro, gobierno catalogado oficialmente por Estados Unidos como narco-terrorista, es inevitable que el asunto de Venezuela repercuta directamente sobre las negociaciones comerciales de 2026.

El cerco naval ha impedido que arriben a Venezuela buques cargados de combustibles refinados provenientes de Rusia, así como de megatanqueros que sacarían de aquel país crudo que se destinarían a China. Se calcula que son 12 millones de barriles de crudo inmovilizados en puerto y que dotarían divisas que urgentemente reclama la dictadura de Maduro. Sólo los barcos de la estadounidense Chevron, que encabeza Michael K. Wirth, mantienen su tránsito hacia la nación sudamericana, pero con la condición de Trump que los ingresos obtenidos no sean entregados al Gobierno venezolano.

La rapidez con que se desenvuelven los eventos militares y comerciales en el Cono Sur permite prever que cualquier desenlace se dará antes de que inicie formalmente la renegociación de un acuerdo comercial que pinta a bilateral…, intensificando la potencia de un choque de trenes entre el Gobierno estadounidense y el mexicano.

Vaya, que Sheinbaum haya optado por no hacer comentario alguno en torno al Premio Nobel de la Paz otorgado este año a la líder opositora venezolana, Corina Machado, mostró solidaridad del Gobierno mexicano con el régimen de Maduro. Un evento que reafirma la alianza de la 4T —en lo ideológico y comercial— con los autodenominados gobiernos de izquierda latinoamericana… y que no gozan de las simpatías de la administración estadounidense.

Palacio Nacional ha externado su voluntad de mediar entre Trump y Maduro para evitar que los sucesos escalen, así como ha solicitado analizar con detenimiento la clasificación estadounidense del fentanilo como “arma de destrucción masiva”… una de las banderas más sólidas que enarbola el estadounidense en plena ruta hacia las elecciones legislativas a la mitad de su mandato.

Es decir, si ya pintaba cuesta arriba para el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, negociar las 54 quejas que las empresas estadounidenses consideran violaciones al T-MEC mediante barreras no arancelarias (y que removerlas significa remover el sustrato de política económica e ideológica del régimen obradorista), será aún más complejo lograr acuerdos duraderos si la administración Trump concluye que México, dada la alianza con Caracas como ya se lee en el departamento de Estado a cargo de Marco Rubio, no es un lugar confiable para ciudadanos y compañías estadounidenses.

Por ahora no se vislumbran posturas intermedias, pero sí veloces desenlaces.

Totalplay mejora perfil crediticio. La buena nueva es que una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del país, Totalplay que dirige Eduardo Kuri, tiene un nuevo y más alto perfil crediticio. La calificadora de valores Fitch Ratings subió la calificación de la compañía a ‘B’, a partir de ‘B-’ y también incrementó la calificación de sus Notas Sénior Garantizadas a ‘B’, con calificación de recuperación de ‘RR4’, a partir de ‘B-’/‘RR4’. En paralelo aumentó la calificación de sus Notas Sénior no garantizadas a ‘CCC+’/RR6, a partir de ‘CCC/RR6’. Y no menos relevante, determinó que la perspectiva es estable.

Fitch Ratings indica que la mayor calificación refleja mejoría en la posición de liquidez de Totalplay, apoyada por menores necesidades de refinanciamiento, en conjunto con expectativas positivas de generación de flujo de efectivo en los próximos dos a tres años dada la expansión natural del mercado de telecomunicaciones. Vaya, la calificadora consideró que el incremento en calificación toma en consideración el sólido desempeño operativo y la importante participación de mercado de la compañía encabezada por Ricardo Salinas Pliego.

Cuervo, valiente. Ayer trascendió que los abogados de Tequila José Cuervo se desistieron de la denuncia por extorsión contra el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera, luego de que se acordó que la compañía de Juan José Domingo Beckmann pagaría sólo y únicamente los derechos municipales marcados por ley... y nada de pagar 20 veces más como se pretendió aplicar so pena de expropiación.

Tuvo que intervenir el más alto nivel de Gobierno federal para atajar la intentona expropiatoria. Tras el acuerdo y al sentirse aliviado del susto, Rivera fue visto comer por la tarde en el afamado restaurante La Casona del tequilero municipio.

Pero se equivoca aquel que crea que las cosas arribaron a una blanca y tranquila Navidad: tras la denuncia de Cuervo, siguieron cuando menos tres denuncias similares (y de calibre semejante) contra el alcalde, trascendió en los pasillos de la fiscalía estatal.

Cae huachicol importado 90%. La eficacia de la Agencia Nacional de Aduanas de México ha logrado detener en un volumen más que notable la importación ilegal de combustibles, especialmente por vía marítima. La agencia a cargo de Rafael Marín Mollinedo, en coordinación con la Secretaría de Marina al mando de Raymundo Morales, ha contenido ese comercio ilegal. Aún falta atajar el comercio de huachicol por aduanas terrestres (y fincar las responsabilidades correspondientes), pero los hechos están a la vista en la mejora de la captación de ingresos tributarios.