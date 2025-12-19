Promover México

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) que cada año se realiza en Madrid, España, es el escaparate más importante para presentar la, o, mejor dicho, las ofertas que nuestro país tiene.

Algunas merecidamente conocidas y populares. Otras, por exponer y explotar. Del 21 al 26 de enero del próximo año Fitur 2026 tendrá como país socio precisamente a México.

La responsable del Gobierno federal para la promoción y el fomento de la actividad, Josefina Rodríguez Zamora, hace bien su tarea, convoca a todos los gobiernos estatales para juntos tener una presencia significativa cuando nuestro país ocupe el escenario más relevante entre las 156 naciones expositoras de esta Feria Internacional que convoca a más de 9 mil 500 empresas, más de 155 mil profesionales de todo el mundo durante cinco días.

El alcance de esta exposición vale miles de millones de dólares en ingresos y derrama económica, creación de empleos directos e indirectos, propiciará el fortalecimiento de una cultura para el turismo responsable con el medio ambiente, con las comunidades y sostenible en términos de creación de valor.

No es casualidad el protagonismo mexicano en la Fitur 2026, año de la Copa Mundial FIFA en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Acaso la pelota no se vende sola? Para llenar los estadios de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México sí, y con creces.

Tantas que será estratégico consolidar el concepto de un torneo social, es decir, para todos. Tercer mundial en nuestro país, de los tres socios, el más futbolero y con sólo 13 juegos para llenar la casilla de deseos de vida, asistir a la tercera inauguración en el Estadio llamado por siempre, Azteca.

Pero de eso tendrán que encargarse Clara Brugada, Pablo Lemus y Samuel García, de cómo hacer que el Mundial 2026 no genere más frustración que alegrías colectivas.

De vuelta con la importancia de México como país socio en Fitur 2026, en el primer mes del año nuevo, la Secretaría de Turismo y los gobiernos locales deberán armonizar la mejor estrategia de venta —litera—, de sus inventarios y promover hasta hacer viables nuevos renglones específicos de turismo médico, de innovación, de conocimiento, experiencias gastronómicas, de aventura o regiones vitivinícolas o tequileras.

Del éxito que tenga el equipo de Josefina Rodríguez al frente de Turismo dependerá que, durante 2026, con todo y futbol, el sector se consolide como factor de crecimiento económico y movilidad social.

Para la joven titular de Sectur —36 años— originaria de Tlaxcala, donde al frente de la misma responsabilidad, pero en otra dimensión, acuñó aquella gran frase promocional: “Sí, Tlaxcala existe”.

El año por venir será crucial en su futuro político inmediato, tan pronto como 2027 cuando la gubernatura de su cuna se renueve. Al tiempo.

Para ustedes amables lectores, que las fiestas finales de este año estén llenas de paz y alegría. Que reciban 2026 con cosas buenas en todos los aspectos que importan. Y a esta casa, sus equipos y directivos, gracias por consolidar otro año de libertad y responsable ejercicio de esta pasión.