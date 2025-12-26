Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El crecimiento de la economía se mide con la producción de satisfactores para el consumo final. En México contamos con dos mediciones, el Producto Interno Bruto, PIB, que incluye el 100% de la producción, y que el Inegi reporta trimestralmente, y el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE, que incluye solamente el 95%, y que el Inegi reporta mensualmente. Ya tenemos los datos de octubre.

En términos anuales, el IGAE creció 1.6%, el mayor crecimiento para cualquiera de los 10 primeros meses del año. Un mes antes decreció 0.4%. Un año antes decreció 0.6%. El crecimiento promedio entre enero y septiembre fue 0.14%. El crecimiento de octubre fue 1.6%, 1.46 puntos porcentuales mayor que ese promedio, el 1,042.86%. Primer buen resultado en materia de crecimiento: que el dato más reciente sea mayor que el promedio de los meses anteriores.

¿A qué se debió el buen resultado? Al excelente desempeño de las actividades primarias (explotación directa de recursos naturales: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, caza,), que crecieron 11.8% (decrecieron 3.9% un año antes y crecieron 7.6% un mes antes). Las actividades secundarias (todas las industrias: minería; construcción; manufacturas; generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; suministro de agua y gas natural por ductos al consumidor final), decrecieron 0.7% (un año antes decrecieron 3.5% y 3.2% un mes antes). Las actividades terciaras (todos los servicios, desde el comercio hasta los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, pasando por los servicios financieros y de seguros, y de salud y asistencia social), crecieron 2.5% (crecieron 1.3% un año antes y 0.9% un mes antes).

En términos mensuales, el IGAE creció 1.0%, el mayor crecimiento para cualquiera de los 10 primeros meses del año. Un mes antes decreció 0.4%. Un año antes decreció 1.0%. El crecimiento promedio entre enero y septiembre fue 0.11%. El crecimiento de octubre fue 1.0%, 0.89 puntos porcentuales mayor que ese promedio, el 809.09%. Primer buen resultado en materia de crecimiento: que el dato más reciente sea mayor que el promedio de los meses anteriores.

El buen resultado, en términos mensuales, se debió al mejor desempeño de las actividades primarias, que crecieron 1.4% (un año antes decrecieron 2.5% y 4.7% un mes antes). Las actividades secundarias crecieron 0.7% (un año antes decrecieron 1.8% y 0.3% un mes antes). Las actividades terciarias crecieron 1.2% (un año antes decrecieron 0.4% y 4.7% un mes antes).

En octubre, tanto en términos anuales como mensuales, y tanto para las actividades primarias, como para las secundarias y las terciaras, los resultados fueron los mejores del año, mejores que un año antes, y mejores que un mes antes. En octubre, pero en el resto del año...

En términos anuales, entre enero y octubre de 2024, el crecimiento promedio mensual del IGAE fue 1.32%. Un año después fue 0.29%, 1.03 puntos porcentuales menor, el 78.03%. En términos mensuales, durante los 10 primeros meses del 2024, el crecimiento promedio mensual del IGAE fue menos, 0.05%. Un año después fue 0.20%, 0.25 puntos porcentuales mayor, el 30.00%.

En términos absolutos, el crecimiento mensual del 1.0% fue un buen resultado. El anual del 1.6% fue malo.