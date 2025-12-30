Proyecciones para 2026 (2/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el anterior Pesos y Contrapesos demostré, utilizando la información proporcionada por el Banco de México en la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la incapacidad de los economistas para predecir con exactitud el futuro. ¿La razón? Somos economistas, no adivinos, aunque muchos (de entrada, todos los que responden la encuesta del banco central), se las den de adivinos.

Si los economistas fueran capaces de predecir con exactitud el futuro, sus predicciones no variarían a lo largo del tiempo y serían las mismas para todos ellos, nada de lo cual sucede (hay quienes creen que, con la ayuda de la IA, se podrá predecir con exactitud el futuro de la economía, algo que considero muy poco probable. Para empezar, ¿de qué fuentes obtiene la IA la información?).

Pese a las pruebas en contra (la incapacidad de los economistas para predecir con exactitud el futuro), sobre todo por estas fechas (fin del año viejo e inicio del nuevo), las preguntas por el futuro se multiplican. ¿Qué pasará, el año que entra, con el crecimiento de la economía, la inflación, el tipo de cambio peso-dólar, la tasa de interés, por citar únicamente cuatro variables? Una buena parte de la “respuesta” la encontramos en los resultados de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, de diciembre, que, por todo lo escrito hasta aquí, hay que tomar, por prudencia, con escepticismo.

Crecimiento. 2025: 0.37%, el promedio de las 41 respuestas recibidas; 0.10%, la proyección más pesimista; 0.70%, la más optimista. 2026: 1.21%, el promedio; 0.50%, la proyección más pesimista; 1.80%, la más optimista.

Inflación. 2025: 3.77%, el promedio de las 41 respuesta recibidas; 4.20%, la proyección más pesimista; 3.34%, las más optimista. 2026: 3.93%, el promedio; 4.49%, la proyección más pesimista; 3.36%, la más optimista.

Tipo de cambio peso–dólar al final del año. 2025: $18.56, el promedio de las 41 respuestas recibidas; $19.10, la proyección más pesimista; $18.00, la más optimista. 2026: $19.12, el promedio; $20.30, la proyección más pesimista; $17.17, la más optimista.

Tasa de interés, Cetes a 28 días, al final del año. 2025: 7.05%, el promedio de las 41 respuestas recibidas; 7.35%, la más pesimista; 6.82%, la más optimista. 2026: 6.54%, el promedio; 7.10%, la proyección más pesimista; 6.22%, la más optimista.

Atendiendo a estas cuatro variables (crecimiento, inflación, tipo de cambio y tasa de interés), el 2026 se proyecta como un año: (i) de mayor crecimiento que el 2025 (0.37% y 1.21%, respectivamente), pero bajo; (ii) de mayor inflación (3.77% y 3.93%), y dentro de los márgenes de la meta del Banco de México (entre 2% y 4%); (iii) de depreciación del peso frente al dólar ($18.56 y 19.12%), pero sin crisis cambiaria (fuerte depreciación en poco tiempo); (iv) de reducción en la tasa de interés (7.05% y 6.54%).

En síntesis: (i) mayor creciente (bueno), pero bajo (malo); (ii) mayor inflación (malo), pero dentro de los márgenes de la meta (de los males el menor); (iii) mayor precio del dólar (depreciación del tipo de cambio, malo); (iv) menor precio del crédito (baja en la tasa de interés, bueno).

No se espera, para 2026, una crisis económica.

Continuará.