La conversación

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En la breve llamada telefónica que Claudia Sheinbaum hizo a Donald Trump (y que el canciller Juan Ramón de la Fuente gestionó con el secretario de Estado, Marco Rubio), el mensaje oficial del Gobierno de México fue de un tono optimista que sin soltar campanas al vuelo indicó que se mantienen abiertas las vías de colaboración sin subordinación con el vecino país y su guerra contra los grupos narcoterroristas, todo ello bajo los principios de respeto mutuo y soberanía.

Sin embargo, 36 horas después, Donald Trump desdeñó la importancia del Tratado Comercial con México y Canadá, y se mostró dispuesto a esperar hasta julio próximo para considerar qué producto y/o servicio puede entrar a su país con o sin arancel de acuerdo con los contenidos nacionales y regionales en cada bien.

Sin ser oficial, el gobierno estadounidense reaccionó orientando “la línea dura” que observará el departamento de Comercio, a cargo de Howard Lutinck, cuando se siente frente a Marcelo Ebrard para renegociar un acuerdo comercial que hasta ahora tiene el perfil de bilateral.

Y apenas comienza 2026.

Robaperros y escondegatos. Si el interés del gobierno de la Ciudad de México era rescatar a más de mil perros y 28 gatos del Refugio Franciscano y así evitar sufrimiento, enfermedad y maltrato, ¿por qué se les trasladó en una operación relámpago hacia instalaciones inadecuadas? ¿Por qué la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Julia Álvarez Icaza, los desalojó como si fueran muebles viejos sin previamente ayudar a mejorar las condiciones de estadía en el predio ubicado en Cuajimalpa y a preparar espacios para el trato humanitario a nuestros compañeros de evolución?

Tardíamente, el gobierno central enunció que no se otorgarán obras de construcción en el predio desalojado. Entonces, ¿el objetivo era construir millonarios conjuntos habitacionales, pero se reculó cuando se visibilizó el sufrimiento de los seres nobles e indefensos?

El gobierno capitalino compró un pleito ajeno (de BGrand, de Funo) a costa del mayor dolor masivo de perros y gatos.

Peor, ahora se difunde ya la infame versión de que en el predio en Cuajimalpa “habría un crematorio clandestino”. Ahora resulta que “los franciscanitos quemaban perritos” y quién sabe qué otra cosa.

El desalojo, el confinamiento, las excusas y los intereses inmobiliarios los pintó de cuerpo entero.

AFAC corrige asunto footnote. Con la buena noticia de que el general Emilio Avendaño García, al frente de la Agencia Federal de Aviación, atendió las quejas de los trabajadores y empleados sobre los excesos laborales, la directora de aeropuertos, Maricruz Hernández García y del favoritismo sobre su nuera Jeimi Dinora López León, por lo que determinó la separación de esta última de su cargo.

La mala. Como buena suegra, que la directora está viendo dónde acomoda a Jeimi Dinora en el área de comunicaciones del Gobierno federal… y evitarse refunfuños en la mesa familiar

del domingo.

La peor: ¿cuánto tiempo se perdió y cuánto más llevará resolver la prohibición de nuevos vuelos del AICM y del AIFA a Estados Unidos que estableció hace medio año la Federal Aviation Administration que lleva Bryan Bedford?

Hycsa, cancelación zacatecana e infraestructura. La cancelación del segundo piso del bulevar metropolitano de Zacatecas y los adeudos pendientes por parte de la autoridad a la constructora Grupo Hycsa, de Ramón Alfonso Casanova, evidencian una situación que daña la certidumbre, claridad institucional y cumplimento de obligaciones en el desarrollo de infraestructura. Cuando alguno de estos factores falla, los proyectos se detienen y se afectan comunidades y cadenas productivas.

De hecho, en un informe presentado ante el Congreso estatal se reconoció que el costo de la deuda por parte de la autoridad ascendió a 300 millones de pesos. Nos cuentan que hay versiones contradictorias que generan incertidumbre sobre los tiempos y mecanismos para resolver los pendientes.

Ante ello, Hycsa expresa disposición para encontrar soluciones mediante el diálogo y negociación con la autoridad, con apego a la ley y de forma transparente, sin dobleces y acuerdos ocultos. Además, señaló que mantiene coordinación con las instancias locales para finiquitar los procesos administrativos correspondientes.