• La nueva protesta en Jalisco

Hasta que se cansaron, nos comentan, estuvieron arremetiendo grupos de encapuchados contra el Palacio de Gobierno en Guadalajara —donde terminaron desprendiendo una puerta—, como parte de la segunda manifestación que se llevó a cabo en esa ciudad en reclamo de que mejore la calidad del agua que llega a sus casas. Nos cuentan que en esta ocasión se cuidó el protocolo policiaco para evitar confrontaciones con los grupos más violentos. Sin embargo, éstos aprovecharon para lanzar bombas molotov y petardos. Llamó la atención que los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente se separaron de los contingentes agresivos. También, que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad se deslindó desde muy temprano de la convocatoria a la marcha —para la cual, acusó, se usó de manera indebida su imagen y logotipos—. Anoche, el gobierno estatal difundió imágenes de embozados que participaron en los destrozos para pedir a los ciudadanos que los denuncien. Ahí el dato.

• Saúl Monreal, a Fresnillo

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Es sabido que varios perfiles que resultaron derrotados en la contienda interna de Morena por las llamadas coordinaciones estatales, están recalando en presidencias municipales de relevancia. Son los casos, por ejemplo, de Andrea Chávez que va por Ciudad Juárez, en Chihuahua, o de Célida López, en Hermosillo, Sonora. Lo anterior viene a cuento, porque quien anunció ayer que se anotó por Fresnillo, en Zacatecas, fue Saúl Monreal. A diferencia de los dos casos anteriores, sin embargo, no ha recibido el nombramiento oficial como coordinador municipal por parte de la dirigencia de su partido, por lo cual no faltó ayer quien anotara que el mensaje que difundió para dar a conocer su decisión, podría también significar un llamado a las cabezas del guinda para que también con él se tenga ahí cierta consideración, dado que en su caso no pudo contender por el candado antinepotismo. Saúl vuelve, por cierto, a Fresnillo, en el que, asegura, hay inconformidad ciudadana por “el abandono y la frivolidad” que actualmente padecen.

• Plazo de un mes para negociación

Con la novedad de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social requirió a la autoridad laboral un plazo de casi un mes para definir si se va o no a huelga. Esto luego de que una mayoría de afiliados determinara la semana pasada rechazar el incremento salarial ofrecido por el Gobierno federal. Ayer se informó que dicho plazo vencerá el 15 de noviembre y que el propósito es evitar la huelga. Nos hacen ver que las negociaciones entre la base trabajadora y el IMSS empezaron desde que se dio el rechazo al aumento de 2.9 por ciento y consideran distintas vertientes de revisión: abasto de insumos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico… Apenas este sábado se informó que la construcción de una nueva propuesta para los trabajadores seguía. Nos hacen ver que en medio de todo esto prevalece la lucha interna entre facciones dentro del sindicato —hay un sector activo que se opone a su dirigente nacional, Rafael Olivos— y que en algún momento podría representar alguna complicación. Pendientes.

• El proceso contra Jáuregui

Y este fin de semana en Chihuahua, el exfiscal César Jáuregui pasó de ser aspirante a la alcaldía de la capital del estado a enfrentar dos órdenes de aprehensión: una de carácter estatal y otra federal —esta última por presunta traición a la patria—. Y mientras sus abogados denuncian una maniobra para sacarlo de la contienda, algunos de sus “amigos” blanquiazules ya empiezan a marcar distancia de quien fuera una de sus principales cartas para la relevante elección municipal. Vaya manera de comenzar la carrera electoral rumbo a 2027, nos comentan. Lo curioso es que la investigación por un operativo en el que se habría dado la participación de agentes estadounidenses claramente derivó en una ruptura política entre antiguos aliados. Ayer por lo pronto, el juez que lleva su caso determinó aplicar medidas cautelares para que enfrente el proceso en libertad, aunque será hasta el jueves cuando se determine si se le vincula a proceso. Atentos.

• Muere otro mexicano en manos del ICE

Con la lamentable noticia de que otro mexicano falleció el sábado estando bajo la custodia del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora ocurrió en un centro de procesamiento en Laredo, Texas, donde el connacional se encontraba recluido de acuerdo con reportes preliminares desde el mes de junio. Con el fallecimiento de Emiliano Andrade Covarrubias son ya 18 los paisanos que pierden la vida en condiciones que la corporación migratoria estadounidense aún no explica. De acuerdo con medios locales que pudieron hablar con la familia de Emiliano, éste tenía varios padecimientos de salud —de tipo cardiaco, diabetes y presión arterial alta— que no fueron debidamente atendidos durante su detención. Andrade, se ha señalado, tenía décadas viviendo en Dallas, Texas, donde se dedicaba a pintar casas y departamentos y tenía tres hijos nacidos en la Unión Americana. La Cancillería informó anoche que exigió formalmente el esclarecimiento de la muerte del connacional, a través de una investigación pronta, exhaustiva y transparente.

• A tirar patadas, ahora en la política

Y fue el futbolista Carlos el Gullit Peña, el que tras no alinear en algún equipo relevante de futbol en los últimos años, decidió enrolarse en otro deporte, en el que, curiosamente, también abundan las patadas: la política. Para tal fin, nos comentan, ya se vistió además de guinda. Y es que el Gullit acaba de reaparecer como aspirante en el proceso interno de Morena para tratar de ser nominado coordinador municipal de la defensa de la transformación y la soberanía en León, en Guanajuato, esto es, para tratar de convertirse eventualmente en el candidato a presidente municipal. Es bastante sabido que Guanajuato es un bastión panista; sin embargo, el deportista también es conocido por haber militado en el equipo de balompié de la entidad, los Panzas Verdes del León. Nos dicen que no la tendrá fácil, porque iría contra aspirantes que ya llevan camino andado y a varios se les identifica como auténticos repartidores de leña. Por lo pronto, entre los nombres de a quienes interesaría la misma posición están: Antares Vázquez, David Martínez, Vanessa Montes de Oca, Guillermo Medina Plascencia y Emmanuel Reyes Carmona. Uf.