Resultados en seguridad

No falta el criticón… Y esto lo digo porque, a diferencia del sexenio pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum sí le entró con todo al tema de seguridad.

No falta quien diga que se pusieron las pilas por presiones externas, pero la realidad es que, a todas luces, la payasada esa que decía “el ex” sobre acusarlos con sus abuelitos, y la otra payasada mayor de “abrazos, no balazos”, no era más que complicidad u omisión. En este sexenio se ha actuado con determinación y carácter, imponiéndose a una cúpula heredada que quería seguir en la cómoda de voltear a ver para otro lado. Por eso no falta el criticón que anda inventando teorías con tal de no reconocer el trabajo en seguridad que ha ordenado doña Clau.

BUENA SEMANA PARA HARFUCH… Por ejemplo, detuvieron en un operativo, en la comunidad de Santa Ana Amatlán, Michoacán, al criminal apodado El Botox (no, Alito no), quien es líder de Los Blancos de Troya, aliado de un grupo criminal originario de Jalisco. César Alejandro Sepúlveda contaba con siete órdenes de aprehensión del fuero local y federal, y se le ubica como un gran generador de violencia en la región, convirtiéndolo en un objetivo prioritario para el Gabinete de Seguridad y, obvio, para la seguridad de todos los mexicanos. Total: lo atoraron y ya lo tienen bajo custodia, y eso es bueno, porque era uno de los principales extorsionadores de productores de limón.

TAMBIÉN AGARRARON AL GUAYABAS… Otra fichita que mantenía asolados a los poblanos. Gualberto “N” lideraba una banda de huachicol. Cuando detuvieron a este personaje, también incautaron más de 40 mil litros de hidrocarburos robados y 250 litros de residuos. Nada más en Puebla van detenidas 1,365 personas por delitos de alto impacto. “Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hemos fortalecido una política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia y la presencia operativa en el territorio”, dijo el secretario Harfuch en conferencia de prensa desde aquel estado.

BIEN LO DIJO UN EX PRESIDENTE… “No hay chile que les embone. Si no los agarramos, porque no los agarramos; si los agarramos, porque los agarramos”. Así están con el envío a Estados Unidos de 37 delincuentes, todos líderes de facciones u organizaciones criminales que, por su nivel de importancia, de alguna manera u otra seguían operando desde las cárceles mexicanas. Ese sector de la población que desea ser colonizado por los gringos y desayunar “Whataburgers” pide a gritos que vengan fuerzas del orden de aquel país para atrapar criminales, pero cuando vienen por ellos de manera coordinada, como debe de ser, ponen el grito en el cielo. Ya no les entiendo, pues ¿no que quieren que vengan los vecinos a atrapar malandrines? No les digo que nada les embona.

HABLANDO DE DELINCUENTES. Resulta que en Venezuela sacaron a Alex Saab del círculo del régimen, el mismo que está sancionado por Estados Unidos desde 2019 por encabezar una red de corrupción ligada al programa CLAP (algo de lo que ya hemos escrito), el cual terminó siendo un negociazo en el que un mexicano fue más que beneficiado. Jack Landsmanas Stern encabeza el Corporativo Kosmos, empresa señalada por vender con precios por encima del mercado. Aquí en México y en Estados Unidos, ya se indagan sus rutas financieras. Y aunque no hay una relación comercial directa confirmada entre Saab y los Landsmanas, ambos aparecen en expedientes vinculados al mismo cochinero. Eso sí: lo niegan todo y dicen que sus operaciones son legales. Pero, por más que se desmarquen, la lumbre la traen cada vez más cerca.

LA ÚLTIMA… Qué pena da la prepotencia, pero más pena da que al prepotente lo premien. ¿Recuerdan a Josefa González-Blanco? Lamentablemente, yo sí. Y la recuerdo, primero, por la payasada de detener 40 minutos un vuelo porque la doñita iba tarde, lo que ocasionó que la corrieran de su encargo como secretaria de vaya usted a saber qué. Luego, lamentablemente también la recuerdo porque le pasó como a esos mexicanos que brincan el charco y se les olvida el español: empiezan a “pochear” y hasta el tono les cambia cuando hablan. Pues así fue con esta dama, que todavía no había ni remojado bien los callos en agua del Reino Unido cuando, en una entrevista, ya hablaba como británica y quiso apantallar a todos diciendo “septembaaaa” en lugar de un simple “september”. A eso súmenle que nadie la quería por prepotente (no se podía saber), acumuló denuncias, hostigó empleados, maltrató a compañeros y se creía más reina que Isabel… qué oso ser ella.

… Y NOS VAMOS.