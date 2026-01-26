ICE y el terror de sus operativos

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Otra vez el miedo, otra vez la represión, otra vez la violencia, otra vez el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés).

En las últimas semanas le he estado documentando varios casos de abuso policial y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del ICE en Estados Unidos al realizar sus operativos migratorios.

Redadas, amenazas, golpes y hasta disparos de los agentes, son algunas de las acciones emprendidas por el Gobierno estadounidense para frenar —al costo que sea— la migración ilegal.

Lo mismo detienen a un residente que a un ciudadano, lo mismo a un padre de familia que a una mujer o a un niño, les da igual si cuenta con permiso provisional de estadía o si sus papeles están en trámite para obtener la residencia.

Las autoridades migratorias tienen instrucciones claras, acabar con todo lo que huela a estar de manera irregular en la Unión Americana.

Ya no hay ciudades santuario, ya nadie puede sentirse seguro en el país y, lo peor, si alguna protesta o manifestación entorpece u obstaculiza el trabajo de los agentes, pagará un costo muy alto, incluso con su propia vida.

Aquí mismo le conté de Renee Nicole Good, la ciudadana norteamericana de 37 años y madre de tres hijos, quien murió en Minneapolis por varios disparos a su camioneta perpetrados por un agente de ICE.

Le tengo uno más, el caso más reciente.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense, también de 37 años, fue asesinado el sábado pasado por agentes de ICE después de un forcejeo en el piso donde fue inmovilizado y posteriormente baleado, igual en Minneapolis (macabra coincidencia).

Al igual que en el caso de Renee Good, los videos del asesinato de Pretti contradicen la versión del Gobierno norteamericano que asegura que los disparos al joven se realizaron “en defensa propia” y porque éste se había acercado a los agentes armado.

En las imágenes se puede observar el operativo en donde se ve al joven con un teléfono en la mano y no con un arma.

Durante el forcejeo con los oficiales de ICE, pudieron constatar que Alex llevaba consigo una pistola 9 mm. Pretti contaba con permiso de portación de armas.

A pesar de la evidencia y, por si fuera poco, el comandante de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, declaró que Pretti “quería causar mucho daño y abatir a las fuerzas del orden”, lo que generó aún más polémica.

La realidad, querido lector, es que semana a semana sabemos de nuevos casos donde estos operativos terminan en tragedia por el uso excesivo de la fuerza.

Si bien las detenciones por parte de los elementos de ICE están escalando a niveles insospechados, lo peor podría estar por venir.

Me cuentan mis fuentes en estas cloacas que ya hay versiones que apuntan a que en los próximos meses apretarán todavía más sus políticas migratorias con arrestos en domicilios y lugares de trabajo.

Diría mi querido Charly: “Así las cosas”.

Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!!!