México da vértigo

Carlos Urdiales.

Los ciclos de la información de nuestro país, no los tiene ni Trump. Para la reforma político-electoral que la próxima semana se echará a andar, revisemos lo dicho por los tres nuevos mejores amigos, Morena, PVEM y PT, que reiteran ser uno mismo. Sin embargo, si les preguntamos a los líderes del verde o del laborista por separado, dicen que su apoyo a la iniciativa depende.

Depende de revisar las candidaturas para gubernaturas y municipios de interés. Depende de que Morena les cumpla el pago de apoyos con cargos y contratos para los suyos. Depende de garantías para que sus mandamases aseguren posiciones en listas que, como sean, sean pasaportes al fuero legislativo.

Para la revisión y renegociación del tratado comercial de América del norte, Estados Unidos ya puso sus cartas sobre la mesa y México debe incluir sus minerales raros, ésos como el litio que, por su uso en nuevas tecnologías y energías, son el futuro.

También debemos armonizar políticas comerciales con terceras naciones, sobre todo las asiáticas, para no desafinar cuando Estados Unidos intensifique sus guerras arancelarias, por ejemplo, con China. Ir juntos pues.

También revisar algunos temas en materia de política y supervisión laboral para cerrar brechas que, hasta hoy, nos han dado ventaja productiva.

Y en materia de seguridad también deberemos alinear objetivos y colaborar para empatar objetivos.

Fentanilo y drogas primero, luego armas. Contención migrante y combate a las causas sociales de la movilidad forzada, después.

Ojo, y de frente a las elecciones intermedias de noviembre allá, deberemos apurar el paso, bajar demandas y sacar adelante un tratado relevante allá e indispensable acá.

Mientras tanto, en Sinaloa la violencia criminal alcanza a la esfera político-partidista. Que la guerra

desatada por la disputa entre La Mayiza y Los Chapitos no se inhiba y los operativos no logren contener la furia de los sicarios, es una cosa, otra que ya intenten matar a legisladores estatales. Sinaloa no se calienta, Sinaloa hierve, y se eleva el monto de una factura social que, temprano o tarde, el estado y los sinaloenses pagarán.

De la fotografía, presumida en la conferencia mañanera, que probaría que el atleta y narco canadiense, rey de la cocaína, que el FBI se llevó de México la semana pasada, se entregó y no que fue capturado en operativo conjunto, secreto o prohibido; todos los días aparecen dudas, declaraciones y reportajes que cuentan lo negado por nuestro gobierno.

Para cerrar. El próximo lunes inauguran el Tren El Insurgente que conecta a Toluca con Santa Fe y Observatorio en la Ciudad de México. Asómese por ese rumbo de la alcaldía Álvaro Obregón para que sea testigo del milagro. Zona de obras imposibles de terminar en un fin de semana. El lunes, sea como sea, habrá verbena ferroviaria.