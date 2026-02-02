Petróleo a Cuba: difieren CSP-Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La cancelación del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del envío de petróleo a Cuba, la vuelve a enfrentar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien, la noche del viernes, reveló en Washington que le pidió personalmente dejar de hacerlo, a lo que ella accedió, por lo que respondió que, en la reciente llamada telefónica entre ambos la mañana del jueves, no fue tema, al tiempo que ésa misma tarde el republicano anunció que impondrá aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Ayer, en Guaymas, en su gira de fin de semana a Sonora, repitió lo que dijo en su mañanera del jueves, que no habló nunca con el presidente Trump de petróleo a Cuba y anunció que, en una semana, planeará una ayuda “humanitaria” de alimentos y otros productos que hará la Secretaría de Marina, “en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El tanto tiempo esperado y muy retardado “retiro” de Adán Augusto López Hernández como líder de la bancada de Morena en el Senado se anunció ayer al inicio de la plenaria en la sede de ese partido, justo en el inicio de las conversaciones entre representantes de ambos países rumbo a la ratificación, o modificación, del T-MEC.

Después de haberse revelado y difundido que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, —durante el gobierno de Adán Augusto López, hasta ayer coordinador de los senadores del guinda—, era al mismo tiempo líder de La Barredora, aunque el legislador respondiera y lo repitiera mil veces de que él no estaba enterado de ello, se esperaba su relevo.

Sin embargo, las evidencias de que supo de cuanto hacía ese grupo criminal, la protección que ha tenido del expresidente López Obrador, quien lo considera su “hermano”, retrasó su salida. No obstante, el desgaste político y personal que originó en Palacio Nacional.

Ignacio Mier Armenta, quien era el vicecoordinador de la bancada morenista, reemplazará a López Hernández en el arranque del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión en el que, entre otros muchos temas, el de la iniciativa presidencial de reforma electoral ocupará la atención y más forcejeos de Morena con PT y PVEM.

Casi dos semanas después de que 10 ingenieros que laboraban en una mina que opera en el municipio sinaloense Concordia, la empresa canadiense Vizsla Silver, con sede en Vancouver, fueron secuestrados, autoridades estatales redoblaron su búsqueda, por instrucción presidencial, en medio de las exigencias de sus familiares.