Europa conta la Hydra tecnológica

Las nuevas tecnologías son imparables. Las redes sociales, los juegos en línea y la Inteligencia Artificial, se han hecho con la atención global. Vivir al margen de las pantallas es virtualmente imposible. Están en todos lados: en nuestro trabajo, en nuestras aulas y en nuestro tiempo de descanso. Las hemos aceptado sin saber las consecuencias de esta agresiva invasión a nuestro estilo de vida. Ahora, a toro pasado, muchos países se empiezan a cuestionar cómo dar marcha atrás a este fenómeno mundial.

Estos dispositivos están diseñados para capturar la atención y mantenerla por tiempo indefinido apoyados en un sistema de liberación de dopamina constante. El producto en este modelo de negocio somos nosotros: nuestra mente abierta a todo tipo de publicidad o mensaje, nuestros datos vendidos para el mercadeo y nuestros likes, compras y consumo de contenido. Si esta novedosa forma de atrapar consciencias es irresistible para los adultos, ¿qué diremos de nuestros niños que han quedado expuestos a este experimento dentro y fuera de nuestras aulas sin que mediara ningún estudio serio sobre las consecuencias de estas interacciones en sus cerebros y en su salud mental? Hemos permitido que sean vendidos y comprados sin el menor pudor mientras nos divertimos y nos plegamos al imperativo tecnológico: si es nuevo, ha de usarse.

Ante una avalancha de problemas de salud mental en menores y evidencia del deterioro en sus habilidades escolares, el tema se ha turnado a los gobiernos que buscan contener un huracán construyendo chozas en la playa. Australia busca prohibir a las plataformas que los menores de 16 abran cuentas, Francia piensa bajar el umbral a los 15, el Reino Unido intentará vetar contenidos inapropiados mientras otros países europeos se mesan los cabellos buscando fortalecer los sistemas de confirmación de edad para instalar filtros efectivos.

La tendencia es clara: buscar legislación que regule las plataformas. El gran problema es que hemos perdido al público objetivo: los jóvenes están en contra de estas limitantes y están comprometidos a burlarlas. Al abrir la puerta indiscriminadamente hemos creado no sólo una gran penetración de un producto que ahora queremos retirar o regular, sino que se trata de elementos que implican una adicción real y bastante generalizada que implica problemas de salud pública.

Niños, jóvenes y adultos somos adictos a las nuevas tecnologías y hemos abierto la puerta a múltiples demonios que no sabemos cómo frenar. Depresión, falta de atención, consumismo, adicción al juego, pornografía y trata infantil, se han colado por las rendijas de la diversión online.

La regulación llega tarde y es impopular, además hay billones en juego.

¿Podremos dar la batalla?