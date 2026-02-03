Washington abre la puerta a la ultra derecha mexicana

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La organización conservadora más importante e influyente del mundo -que ha dado su respaldo a personajes como Javier Milei, Georgia Meloni, Jair Bolsonaro, Vicktor Orbán y a Vox de España- ha abierto las puertas a la ultraderecha mexicana para llevar a la Casa Blanca y al Capitolio de Estados Unidos el escenario de inseguridad y violencia que vive México.

Me confirman que el Caucus Room del Capitolio recibirá a la Conferencia Política de Acción Conservadora -espacio que encabeza el matrimonio Schlapp y que ha sido foro del presidente Donald Trump- y a la organización México Republicano para desarrollar algo que han llamado “Cumbre del Combate al Narcoterrorismo.

Este encuentro, se desarrollará el jueves en Washington DC en medio de una creciente tensión tras el intenso diálogo entre el presiente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la decisión de México de ya no mandar petróleo a Cuba y la del senador Adán Augusto López Hernández de dejar el liderazgo de Morena en el Senado.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Agentes hispanos mataron a Pretti

Hay que poner mucha atención al fondo de este encuentro pues no es cosa menor. La CPAC cuenta con el respaldo de las poderosas Heritage Foundation, la Trump Organization y la Motion Picture Association of America, claro además de la Asociación Nacional del Rifle y otras organizaciones políticas y sociales de perfil ultra conservador.

¿Y a quienes le darán voz en uno de los salones históricos del Capitolio?, pues a personajes como el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, la cabeza de México Republicano, Juan Iván Peña Neder y Raul Torres, diputado migrante de la CDMX.

Me confirman que esperan que se escuchen voces más de centro como la de Simón Vargas Aguilar, abogado cercano a la Iglesia Católica, el panista Jesús Valenciano y Julián Lebaron. Se ha girado invitación el embajador Esteban Moctezuma y al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Habrá representantes de iglesias y organizaciones sociales.

De la otra parte se contempla la participación -aún sin confirmar- de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, pero si se tiene confirmada a Sara Carter, quien trabaja directamente para Trump como Directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.

Carter es la persona que lidera los esfuerzos del gobierno de EU para combatir el tráfico de drogas ilícitas mediante la implementación de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas del presidente Trump y trabaja de manera permanente con líderes federales, estatales, locales y tribales para mantener las drogas peligrosas fuera de Estados Unidos.

Además, estarán congresistas federales de Estados Unidos como la representante republicana de Florida, Kat Cammack, quien es una defensora activa de la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. Se ha confirmado la asistencia de Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos y defensora del pensamiento del presidente Nayib Bukele.

En este foro -de acuerdo con los organizadores- se espera que las voces mexicanas sean escuchadas tanto por los representantes personales del presidente Trump como por las y los congresistas que tienen una influencia importante al interior del Partido Republicano tanto en el Congreso como en los gobiernos federal y estatales estadounidenses.

Hay varios puntos clave que expondrán los mexicanos en este conclave que apenas durará seis horas:

- Escenario nacional y presencia del crimen organizado en territorios y relación con la política.

- Uso de remesas para el lavado de dinero que proviene de las actividades del crimen organizado trasnacional.

- Entramado legal mexicano que no reconoce a los carteles de la droga como agentes terroristas.

- Las políticas de salud pública de Estados Unidos, donde han muerto más de 200 mil personas por fentanilo.

- La eventual incursión militar de Estados Unidos en México, con o sin respaldo y apoyo del gobierno mexicano, para atacar a los líderes de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, si bien la derecha conservadora de Estados Unidos le ha abierto las puertas a las voces mexicanas para que los congresistas demócratas y republicanos escuchen de primera mano cómo se vive la violencia ligada al narco en México, las voces tendrán su propio sesgo de oposición al régimen morenista y los morenistas simplemente no asistirán.

La lectura del tema estará incompleta.

RADAR

LA SALIDA DE ADÁN. Me comentan que, tras la decisión de Adán Augusto López Hernández de dejar la coordinación de Morena en el Senado, algunos gobernadores y gobernadoras, diputados, senadores y hasta alcaldes, ven con preocupación su futuro y el futuro del grupo que apoyó al interior de la 4T al tabasqueño.

En la cúpula morenista se prevé un escenario donde de a poco López Hernández comenzará a perder peso específico, de entrada, ven difícil que en breve se incorpore como Embajador de México en algún país de Europa