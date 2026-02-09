Fibra Mty refuerza su estrategia con crédito sindicada

Fibra Mty hizo la contratación de una línea de crédito sindicada por un monto principal de hasta 215 millones de dólares, liderada por Banorte y con la participación de un sindicato de cuatro bancos, operación que registró una demanda equivalente a 1.15 veces el monto total del financiamiento, lo que refleja la confianza del sector financiero en el modelo de negocio y en la disciplina financiera del fideicomiso; el crédito incluye además una opción para incrementar el monto en 50 millones de dólares adicionales, con lo que el financiamiento total podría alcanzar hasta 265 millones de dólares, fortaleciendo de manera anticipada la posición de liquidez de la compañía.

El financiamiento es sin garantía, con un esquema de pago único de capital al vencimiento y un plazo inicial de cinco años contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de extenderlo hasta en dos ocasiones por periodos adicionales de un año cada uno, para llegar a un plazo total de siete años, sujeto a la aprobación de las instituciones bancarias, mientras que el costo financiero está referenciado a la tasa SOFR a un mes más una sobretasa variable de entre 1.55 por ciento y 1.65 por ciento, la cual se ajusta en función del nivel de Pasivos vs Activos del fideicomiso.

Los detalles que se dicen de Fibra Mty, es que la sobretasa únicamente se incrementaría de 155 a 165 puntos base en caso de que la razón de Pasivos contra Activos supere el 40 por ciento, nivel que se ubica por encima del objetivo interno de endeudamiento de 35 por ciento, por lo que estima que, de manera recurrente, la sobretasa se mantendrá en el nivel más bajo, consistente con su política de prudencia financiera. Esta línea de crédito permite a Fibra Mty contar de forma anticipada con recursos para extender el perfil de vencimientos de su deuda, preservar flexibilidad financiera y mantener un costo de financiamiento competitivo.

Outsourcing, poder y reacomodos. Se comenta que, tras el debilitamiento público de Raúl Beyruti, figuras vinculadas a su círculo habrían asumido un papel más relevante dentro del negocio del outsourcing. En ese contexto aparece Alejandro Arai Álvarez, mencionado como parte de una red de relaciones empresariales que incluiría sociedades mercantiles, contratos gubernamentales y vínculos con personajes de alto perfil político y económico. Este reacomodo, según nos cuentan, no implicó una ruptura con las estructuras previas, sino una redistribución de funciones dentro del mismo entramado.

Se conoce también que empresas relacionadas con este esquema han mantenido acceso sostenido a contratos públicos, aun en medio de investigaciones y señalamientos. En ese mapa de relaciones se mencionan nombres como Luis Serna y Gerardo Saade, lo que sugiere conexiones que atraviesan distintos sexenios y corrientes políticas. De confirmarse las versiones, el outsourcing vuelve a mostrar su rostro más persistente, el de redes que se ajustan a los cambios de poder, redistribuyen roles y continúan en operación sin desaparecer.

Hecho en México. Tequila Don Julio, marca emblemática del portafolio de Diageo, obtuvo la certificación Hecho en México, distintivo otorgado por la Secretaría de Economía que avala que sus productos son elaborados en territorio nacional bajo estándares que impulsan la calidad, la competitividad y la autenticidad en los mercados internacionales, un reconocimiento que permite a los consumidores identificar con claridad el origen mexicano de la marca y diferenciarla de productos importados, al tiempo que fortalece la reputación de sectores estratégicos como el agroindustrial y el de bebidas premium. Para Diageo México es un mercado clave dentro de su estrategia global, hay que ver hasta dónde aprovecha este sello.

Nombramiento Interprotección. Interprotección hizo un ajuste en su estructura directiva como parte de un proceso de sucesión institucional enfocado en fortalecer su estrategia de largo plazo y dar continuidad a su crecimiento, mediante el cual Juan Ignacio Casanueva dejó la dirección general tras 20 años para asumir formalmente la presidencia del consejo de administración, desde donde seguirá supervisando la estrategia corporativa, los planes de expansión y la relación con socios y clientes clave, mientras que Santiago Casanueva fue designado director general (CEO), aportando más de 28 años de experiencia dentro de la compañía, un profundo conocimiento del negocio y una sólida formación en administración y liderazgo empresarial, en un movimiento que busca robustecer el gobierno corporativo, optimizar la operación y preparar a la empresa para mantener su competitividad en un entorno cada vez más dinámico, en el marco de sus más de 48 años de presencia en el mercado.

Voz en off. La Profeco activó un llamado a revisión en coordinación con Seat que pone de relieve el impacto que los temas de seguridad vehicular tienen en el negocio automotriz, al involucrar a 356 unidades del modelo Exeo 2011 por una falla potencial en el airbag frontal del lado del acompañante, componente fabricado por Takata, cuyo historial internacional ha generado costos multimillonarios a la industria, ya que el deterioro del agente propulsor podría provocar la expulsión de fragmentos al interior del vehículo; aunque el volumen es limitado, este llamado implica para la armadora costos operativos, atención postventa y gestión de riesgos legales y reputacionales…