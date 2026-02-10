Bienestar a la baja

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El fin de la economía debe ser el bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que dispone para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, por lo que la compra de satisfactores es un buen indicador del bienestar.

Ya tenemos, del Inegi, para noviembre, el Indicador del Consumo Privado, ICP, que mide la compra de bienes y servicios, excluyendo la adquisición de bienes inmuebles y objetos lujosos.

En términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), en noviembre, el ICP creció 2.8%, con lo cual se rompió una racha, de tres meses, de crecimiento cada vez mayor. Julio, 0.4%. Agosto, 1.6%. Septiembre, 2.3%. Octubre, 4.1%. Noviembre, 2.8%, mes en el cual tuvo lugar, del jueves 13 al lunes 17, el Buen Fin, con sus mayores descuentos, mejores promociones, más facilidades de pago, horarios extendidos, todo ello en, más o menos, 200 mil comercios. Preocupante que, en el mes del Buen Fin, el ICP haya crecido menos que en los meses anteriores.

El crecimiento promedio mensual, en términos anuales, del ICP entre enero y noviembre de 2024 fue 2.70% (mejor resultado en marzo, crecimiento del 6.0%; peor resultado en octubre, decrecimiento del 0.6%). Entre enero y noviembre de 2025 dicho crecimiento fue 0.78%, 1.92 puntos porcentuales menor que el año anterior, el 71.11% (mejor resultado en octubre, crecimiento del 4.1%; peor resultado en marzo, decrecimiento del 1.4%).

En términos mensuales (comparando con el mes anterior), en noviembre, el ICP decreció 0.5%, rompiéndose una racha de cinco meses de crecimiento. Mayo, menos 0.4%. Junio, 0.4%. Julio, 0.4%. Agosto, 0.9%. Septiembre, 0.1%. Octubre, 0.8%. Noviembre, menos 0.5%, en el mes en el cual se realizó el Buen Fin. Preocupante que, en el mes del Buen Fin, el ICP haya decrecido.

En términos mensuales, el crecimiento promedio mensual del ICP, entre enero y noviembre de 2024, fue 0.06% (mejor resultado en febrero y julio, crecimiento del 0.8%, peor resultado en diciembre, decrecimiento del 1.3%). Entre enero y noviembre de 2025 dicho crecimiento fue 0.37%, 0.31 puntos porcentuales mayor que el año anterior, el 516.67% (mejor resultado en febrero, crecimiento del 1.2%; peor resultado en noviembre, decrecimiento del 0.5%).

Relacionado con lo anterior tenemos, también del Inegi, el Indicador de Confianza del Consumidor, ICC, un índice que va de cero (total desconfianza), a 100 (confianza total), elaborado a partir de las respuestas que los encuestados dan a estas cinco preguntas. ¿Cómo considera la situación de la economía familiar, hoy, comparada con la de hace un año? ¿Cómo considera que será la situación de la economía familiar, dentro de un año, comparada con la de hoy? ¿Cómo considera la situación de la economía mexicana, hoy, comparada con la de hace un año? ¿Cómo considera que será la situación de la economía mexicana, dentro de un año, comparada con la de hoy? ¿Cómo considera las posibilidades, hoy, comparadas con las de hace un año, para la compra de enseres domésticos?

En noviembre (el mes del Buen Fin), de 2024 el ICC fue de 47.7 puntos. En noviembre de 2025, 44.2.

En enero de 2024 el ICC fue 47.1 puntos. En enero de 2025, 46.7. En enero de 2026, 44.0.

Confianza del consumidor a la baja. Consumo a la baja. Bienestar a la baja.