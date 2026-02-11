El reto del sector restaurantero frente al Mundial 2026

La industria restaurantera en México se prepara para enfrentar un incremento significativo en la demanda de servicios con motivo del Mundial de Futbol 2026, un evento que colocará al país como uno de los principales destinos turísticos a nivel global.

Con más de 2.5 millones de empleos directos, el sector reconoce la necesidad de fortalecer su capacidad operativa, particularmente en materia de personal, capacitación y estandarización del servicio, de acuerdo con diagnósticos y planteamientos realizados por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Aun con este peso económico y social, el sector reconoce que no se encuentra plenamente preparado para atender el flujo de turistas que arribarán a las sedes mundialistas, lo que pone en evidencia brechas estructurales en capacitación, disponibilidad de personal y estandarización del servicio, un diagnóstico que ha sido reconocido por su presidenta nacional, Claudia Ramírez.

La expectativa de recibir entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey presiona a una industria que ya opera con dificultades para cubrir sus nóminas y mantener niveles homogéneos de calidad. Esta estimación, incluso por debajo de la proyección oficial del Gobierno federal, anticipa un impacto significativo en la demanda de servicios de alimentos y bebidas, particularmente en zonas urbanas y corredores turísticos donde se concentra una alta densidad de establecimientos.

En la Ciudad de México operan más de 58 mil restaurantes, consolidando a la capital como uno de los principales polos gastronómicos de América Latina y como un punto crítico para la atención del turismo internacional. En Jalisco, entidad sede de partidos en Guadalajara, el sector restaurantero supera los 26 mil establecimientos, con una fuerte orientación al turismo y al consumo regional, mientras que en Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, se contabilizan más de 24 mil unidades económicas del ramo, muchas de ellas vinculadas a cadenas nacionales e internacionales y al turismo de negocios.

La estrategia del sector se está orientando a fortalecer el capital humano como eje central de competitividad. La capacitación en hospitalidad, protocolos internacionales y dominio del idioma inglés busca elevar la experiencia del visitante y reducir riesgos operativos durante un evento de alta exposición internacional. De manera complementaria, la adopción de herramientas tecnológicas para la vinculación laboral refleja un giro hacia soluciones más ágiles para ampliar plantillas, reducir la rotación y responder con mayor rapidez a picos extraordinarios de demanda.

El Mundial representa una oportunidad como una prueba de capacidad para el sector restaurantero. El éxito no dependerá únicamente del volumen de turistas, sino de la habilidad para operar con eficiencia, calidad y consistencia en un entorno de alta demanda y visibilidad global. La preparación anticipada, la profesionalización del personal y la modernización de los modelos de gestión serán determinantes para que este evento se traduzca en crecimiento sostenible y fortalecimiento estructural de la industria.

El papel de la coordinación institucional adquiere un peso estratégico. La participación de Gabriela Cuevas, designada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum para la articulación y seguimiento de los trabajos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, apunta a la necesidad de alinear esfuerzos entre autoridades, sector turístico, industria restaurantera y actores económicos locales. La correcta integración de logística, servicios, infraestructura y atención al visitante será clave para que el impacto económico del Mundial se traduzca en beneficios tangibles tanto para los turistas como para sectores productivos como la Canirac, y para que México capitalice este evento como una plataforma de desarrollo, inversión y proyección internacional de largo plazo. ¿Estamos preparados?, ya veremos.

Más vacunas. El Gobierno de México, a través de Birmex, Laboratorios Liomont y la farmacéutica Moderna, firmó un Memorándum de Entendimiento para la fabricación en el país, durante los próximos cinco años, de vacunas contra el Covid-19 con tecnología de ARN mensajero (ARNm), un acuerdo que permitirá que Liomont produzca en México la vacuna de última generación desarrollada por Moderna, considerada una de las plataformas más avanzadas a nivel global en la producción de vacunas. Este convenio tripartita contempla una transferencia de tecnología gradual que iniciará con la importación del producto terminado, avanzará a la formulación y el envasado en territorio nacional y, posteriormente, a la fabricación del principio activo o ARN mensajero, fortaleciendo con ello la capacidad productiva y tecnológica del país para proteger la salud de la población, particularmente de los adultos mayores y de los grupos más vulnerables.

Jornada de 40 Horas. Luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron por unanimidad el dictamen que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, y que plantea una implementación gradual de dos horas por año a partir de 2027 hasta enero de 2030, el proceso entra ahora en una etapa clave, en la que habrá que ver hasta dónde avanza la reforma en el Pleno del Senado,

y cómo se afinan sus detalles, particularmente los relacionados con el trabajo extra, que no podrá exceder de 12 horas semanales distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante no más de cuatro días, al tiempo que el foco se traslada a la reacción del sector empresarial, que ha advertido sobre los impactos operativos y de costos que podría implicar este cambio en las condiciones laborales del país.

Voz en off. Banco Azteca hizo oficial su incursión en el mercado de Fondos de Inversión como parte de su estrategia para ampliar su oferta de servicios financieros y consolidarse como una institución financiera integral, iniciativa encabezada por su director general, Tonatiuh Rodríguez, y bajo la presidencia del Consejo de Administración a cargo de Alejandro Valenzuela. Este movimiento fortalece la diversificación de ingresos del banco, incrementa el valor de sus clientes a lo largo de su ciclo de vida financiero y aprovecha su plataforma digital como un canal eficiente para escalar productos de inversión de mayor sofisticación. La simplificación del acceso a fondos de inversión, a través de procesos digitales intuitivos, amplía el mercado potencial de estos instrumentos y refuerza el posicionamiento de Banco Azteca, como un actor relevante en la democratización del ahorro y la inversión en México, al acercar soluciones patrimoniales a segmentos que históricamente habían permanecido fuera del sistema financiero formal…