La reforma laboral un beneficio para los Trabajadores; Marath Baruch

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo, nos asegura que los beneficios de la semana de 40 horas van a ser muy amplios.

Y es que están devolviendo tiempo a los trabajadores para que puedan tener un mayor equilibrio en la vida personal, familiar y en la laboral.

El secretario del trabajo señaló que este programa laboral ha sido constatado en otros países en donde saben que esta reducción ha sido efectiva: “estamos esperando que en México esos beneficios sean constatados muy prontamente en la medida en que tengamos esa aprobación”.

Con 48 votos a favor, apoya el dictamen con proyecto de decreto para reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la jornada laboral en México será de 40 horas semanales. Poco importa lo que digan los pequeños empresarios, que les costará mucho esfuerzo para pagar horas extras.

A través de un artículo transitorio, el documento precisa que la entrada en vigor de esta disposición será paulatina, de manera que la jornada laboral irá disminuyendo. En 2026 se establecen 48 horas; para 2027, la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029 la jornada laboral será de 42 horas y llegará a las 40 en 2030.

+++

la Reforma Electoral que propone el gobierno federal, no acaba de quedar en su versión final, a estas alturas, camina sobre un hilo, o por lo menos eso parecía ayer, cuando las rémoras del partido Morena, el PVEM y el PT se levantaron de la mesa de discusión para la controvertida reforma y, según se sabe, a razón de qué tuvo que meterse a fondo, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, la misma que asegura que varios países de Europa observan maravillados el sistema de Salud que instauró en México el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tan cerca de Dinamarca.

Sin embargo, hay que precisar que los dislates de la exsecretaria de Gobernación son cotidianos, lo que deja ver, sin duda, que como operadora política, tiene muy poca capacidad.

Tal parece que Alcalde Luján le subió a su soberbia y continuó con aquello de eliminar a los legisladores plurinominales así como los recursos destinados a los partidos políticos. Por eso, los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y el debutante senador Ignacio Mier Velazco tuvieron que salir prácticamente volando a Palacio Nacional a la acostumbrada reunión de los lunes con la presidenta, pero esta vez teniendo como “foco rojo” la tan llevada y traída reforma electoral.

Hasta anoche no había acuerdos entre todas las fuerzas políticas de oposición, con la posición oficial. La listas de plurinominales y el dinero separan por muchos las posiciones para llevar al pleno la Reforma Política.

Al dirigente comunistas Pablo Gómez le ganó la miserable calidad de querer aplastar a la oposición del PRI y el PAN con quien vivió en el pasado episodios crudos cuando era minoría.

Construyó una reforma Electoral direccionada a eliminar las plurinominales, una figura creada para dar representatividad a las minorías.

Y ahora la dirigente de Morena, Luis María Alcalde reforzó su necedad de no ceder terreno a los aliados y respetar su postura de conservar las plurinominales y dejar sin efecto el recorte de los dineros.

