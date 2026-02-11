Tequila va de mal en peor

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La decisión de proponer que la regidora interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez —estrechamente vinculada al narco alcalde Diego Rivera Navarrete y al Cártel Jalisco Nueva Generación—, lo reemplazara, empezó a motivar reacciones, tras de lo cual, el gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, declaró que fue un proceso político que, dada la gravedad, se definió en la Secretaría de Gobernación.

Al parecer no se percataron, o ignoraron, que, además de Luz Elena Aguirre, la regidora amenazada de muerte por el alcalde —hoy preso—, al ser la primera en revelar sus actividades en una declaración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la regidora independiente, Evelyn Castañeda, también reveló hace unos meses que la hoy alcaldesa Rodríguez, operaba directamente las extorsiones a comerciantes y empresarios, amén de cantarle a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mecho, líder del CJNG.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, defendió la cooperación militar entre México y Estados Unidos porque no contradice la soberanía nacional, al poner como antecedente la participación de ambos países durante la Segunda Guerra Mundial y asegurar que “la relación bilateral en materia de seguridad es sólida y fuerte; basada en principios compartidos”.

En ese mismo acto en la Base Aérea de Santa Lucía, por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la mandataria sostuvo que las amenazas a la soberanía no siempre vienen del exterior, sino también de quienes abren la puerta a la injerencia extranjera, por lo que el país debe cuidar celosamente su soberanía y recordar que “cuando se traiciona la voluntad popular, se pone en riesgo a la nación”.

Transparencia Internacional reveló en Berlín su Índice de Percepción de la Corrupción en el que señala que México ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años, que no sólo lo ha penetrado en todos los niveles y que aquí no ha sido combatido debidamente, de lo que hay sobrados ejemplos.

La desatada ambición de morenistas en busca de candidaturas a cargos de elección el próximo año, que ignoran reglas internas y exhortos de Palacio Nacional, lleva a la 4T a un conflicto interno que va camino a profundizar el debilitamiento de ese movimiento y derrotas en donde menos se esperan.

De nueva cuenta, el presidente Donald Trump amenazó ayer con que las fuerzas militares de Estados Unidos atacarán muy fuerte por tierra a los cárteles de la droga en América Latina, sin precisar en qué país empezará, al recordar que primero lo hizo en mar abierto para destruir lanchas que zarpaban de Venezuela y presuntamente la transportaban.