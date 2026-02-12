Desde la primera fila

Javier Solórzano Zinser. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El futuro es incierto para Morena. No tanto porque enfrente tenga una oposición que lo coloque en circunstancias competitivas. La razón está en que el problema lo tiene internamente, no sólo porque se está viendo que la pelea entre las tribus es cada vez más aguda, sino porque se le van intensificando problemas graves de corrupción.

Se han venido dando a conocer asuntos que merecerían desde la gobernabilidad la mayor de las atenciones, no sólo para registrarlos, sino para tomar medidas concretas en el quehacer con temas que no sólo dejan en evidencia hechos de corrupción, sino que además pesan de manera cada vez más importante en la imagen y en lo que pretende ser la consolidación de la 4T.

Si pretenden ser un movimiento distinto y no como los de antes, como repiten una y otra vez, por el camino que van están en línea directa a un callejón sin salida.

Ni en el Gobierno ni en Morena, aunque sean lo mismo, hacen acuse de recibo de lo que en el día tras día está siendo el desgaste en el ejercicio del poder. Pareciera que levitan, como si estuvieran ajenos a los problemas que son exclusivamente de ellos y ellas.

A estas alturas, ya no tiene sentido ver el pasado como eje de todos los males presentes. La vida del país desde hace 7 años está en otra ventanilla y quien atiende es Morena. Están entrando en un círculo perverso en donde muchos de los problemas se evaden o, como sello de la casa, se minimizan.

En varios estados gobernados por Morena están metidos en un sinfín de problemas en donde no hay de otra que señalar a los gobernantes. Colocar al pasado como eje de estos asuntos lo único que se hace es evadir, y lo peor, provocar que en muchos casos los problemas se enquisten.

Nos la hemos pasado escuchando cifras alegres sobre un país que enfrenta cotidianamente su terca realidad. No se ponen en duda los avances y no tiene sentido perder de vista que durante los gobiernos de lo que llaman periodo neoliberal las cosas fueron realmente adversas cargadas de contradicciones y de corrupción. La cuestión está en qué tan diferente son las cosas ahora.

Es todo un enigma saber qué van a hacer con el contenido del libro que anda circulando por todos lados basado en una conversación entre Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez.

El texto, hasta donde hemos leído, y tomando en cuenta lo que se ha dado conocer, parte inicialmente de un elogio a López Obrador. También muestra cómo desde el poder se abusa. Lo que ha llamado poderosamente la atención, es que a decir de Scherer existía desde el poder una relación directa con la delincuencia organizada, la cual creó una situación interna que permitió el avance de candidaturas y de estrategias para denostar a la prensa y acomodar periodistas a modo.

El exvocero dio ayer su versión centrando su atención en su historial periodístico político llamando “libelo” al libro. Evidentemente, niega todo lo que plantea el hombre que estaba en primera fila denostándolo.

Lo que es importante atender es que las denuncias, o señalizaciones, no vienen del exterior. Vienen de un personaje de primera fila quien fue un personaje estratégico en el proceso de la creación de Morena, y que estuvo realmente cerca del ahora expresidente, quien, muy probablemente, si llegara a hablar del tema dirá que no estaba enterado de todo ello, es una constante del tabasqueño en asuntos de esta naturaleza, reconociendo que éste es de grandes ligas.

Por ahora todo esto no pasa por ser parte de los entretelones del poder. Pero no se puede pasar por alto que lo que dice Scherer forma parte de investigaciones acuciosas de periodistas.

Esto apenas empieza, como dicen por ahí “se están peleando”.

RESQUICIOS.

El estridente viajero senador pidió que metieran a la cárcel a Julio Scherer Ibarra por traidor, aunque luego se retractó. En público y en privado se van formando bandos. Lo que está en juego es la hegemonía del partido, es la disputa por el poder, la cual tiene un punto climático en 2027.