Además de sarampión, ahora epidemia de dolor

La caída de la cobertura de vacunación contra el sarampión es la razón por la cual esa enfermedad ya tiene carácter de epidemia en México: no fue por decisiones del gobierno de Felipe Calderón, cuando el secretario de Salud fue José Ángel Córdova (y luego Salomón Chertorivski), sino por decisiones del gobierno de Andrés Manuel López, siendo su secretario Jorge Alcocer, que transfirió decisiones graves al subsecretario Hugo López-Gatell. Pero ahora se agrega una carencia hospitalaria de serias consecuencias: el desbasto en el sector público de Paracetamol Inyectable para atender cuadros de dolor intenso en emergencia y postcirugías.

Hoy, México está en riesgo de perder el estatus de país libre de sarampión por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues de acuerdo con los últimos datos disponibles, cerca de 31.04% de los mexicanos carece de la vacuna; es decir, que casi 41 millones no están inmunizados…, en un momento en que la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, busca adquirir 20 millones de dosis adicionales y dispositivos de aplicación para alcanzar el 95% de cobertura requerido por la OMS para declarar a un país libre del contagio.

Por ello, resulta no menos grave que en hospitales y clínicas públicas haya una carencia abismal de paracetamol inyectable, del que se estima no se ha surtido ni 5% de los requerimientos en el sector público. Un atropellado, un caído de motocicleta o con quemaduras, una persona recién operada de un tumor o de una apendicitis, requiere de ese analgésico por vía intravenosa por la velocidad e intensidad con que actúa y que no puede proporcionar el mismo medicamento por vía oral. Mucha gente suele morir no tanto de su enfermedad, sino del dolor que le provoca.

Anualmente se estima que la demanda del sector público de Salud ronda los 24.5 millones de dosis tal y como se calcula lo que será la compra consolidada 2027-2028 que se realizará a través de Birmex de Carlos Ulloa.

Pero del paracetamol inyectable adquirido para este 2026, también unas 24.5 millones de dosis, se estima que conforme a los registros de entrega han llegado un poco más de 1.1 millones de dosis a los centros de acopio —y no necesariamente a las farmacias de clínicas y hospitales— establecidos por el IMSS y el IMSS-Bienestar…; es decir, 4.5% de lo requerido.

Los derechohabientes son los que padecen de dolores intensos…, pero algunos comerciantes deben haber salido riendo de contentos por ganar el contrato de abasto y cobrar sin cumplirlo.

Kushki, posible lavado y medidas precautorias. Como aquí se informó, las autoridades financieras y judiciales analizan acciones precautorias tras revisar un entramado de operaciones que habrían sido utilizadas para lavado de dinero y evasión fiscal, presuntamente relacionadas con la eventual adquisición de Kushki, la firma latinoamericana de pagos físicos y online: las indagatorias han detectado que la plataforma de Kushki procesa un volumen significativo de operaciones del sector de juegos y apuestas de Casinos en Línea, así como vínculos comerciales con Cirsa (Casino Life)… lo cual ha motivado un análisis más profundo sobre el origen y destino de ciertos flujos financieros que podrían afectar la buena reputación de sus grandes clientes y poner bajo la lupa a ejecutivos destacados como Sebastián Castro Galnares y Aron Nathan Schwarzkopf.

Y es que Ambos directivos son mencionados en las líneas de investigación por su presunta vinculación operativa con Sergio Loredo Foyo, propietario de Alquimia MX, y con Víctor Hugo Larrea Martínez, señalado como socio y posible prestanombres a través de Bridge Horizon y cuando menos a una decena de otras firmas que también investiga la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En tales pesquisas surge también el nombre de José Luis Blando, relacionado en caso Coltomoney.

Los datos procesados por la autoridad parten de que la arquitectura financiera habría sido diseñada desde Alquimia MX por Loredo Foyo, Larrea Martínez y Blando, con presuntos vínculos societarios con Bridge Horizon. Ese diseño, se presume, permitió esquemas financieros irregulares para atraer fondos de capital privado e incluso inversionistas institucionales bajo la propuesta de venta de Kushki.

El asunto se extiende, nos dicen por las metodologías operativas y despachos fiscalistas desarrolladas originalmente en Alquimia MX que se habrían trasladado a Kushki con beneplácito de los sus ejecutivos Castro Galnares y Schwarzkopf.

Tome nota.

PT Jalisco, en capilla. Pues resulta que tras el antecedente de candidaturas cuestionadas por vínculos penales, ahora los reflectores están sobre el dirigente estatal del Partido del Trabajo, José Luis Sánchez González. Tras la caída del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera, tales asuntos surgen a borbotones: nos informan que Sánchez Gozález habría participado en la venta de un terreno por 75 millones de pesos, operación gestionada por Brenda Carrera, diputada local del PVEM, con un anticipo de 5 millones de pesos.

Pero todo se precipitó cuando el comprar del predio descubrió que el inmueble no estaba a nombre del dirigente ni existían poderes para disponer de él; y que cuando reclamó se le devolviera el dinero, chabacanamente le respondieron que “ya se distribuyó”, incluso entre actores políticos del propio partido como el diputado Sergio Martín.

Hay denuncias en curso. Si los hechos se acreditan, las implicaciones para el PT son serias pues sus siglas estarían siendo utilizadas como vehículo de acciones criminales.

Morelos, levantando el tiradero. Bajo el lema “Morelos es nuestra casa y ordenarlo es transformarlo”, Margarita González Saravia, presentó su informe de labores en donde como gobernadora, incluidos sus recorridos por las siete regiones del estado que concluyeron en la capital Cuernavaca. Lograr la paz, la seguridad y reactivar la prosperidad son las metas de González al limpiar el desastre que dejó su antecesor Cuauhtémoc Blanco.