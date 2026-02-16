Crédito fiscal de para nueva etapa del Cine en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado lo que representa recuperar la gloria de filmar largometrajes en México, un esquema de incentivo fiscal orientado a posicionar a México como un destino competitivo para la producción cinematográfica y de contenidos para plataformas digitales, mediante un crédito aplicable contra el Impuesto Sobre la Renta de hasta 30 por ciento del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto y la condición de que al menos 70 por ciento del presupuesto se ejerza con empresas, servicios y talento mexicanos.

La decisión busca fortalecer la cadena de valor que abarca estudios, foros, renta de equipo, servicios de producción, posproducción, efectos visuales, logística y oficios técnicos especializados, generando empleo formal y mayor captación de Inversión Extranjera Directa.

Entre las compañías que potencialmente podrían aprovechar este esquema se encuentran grandes jugadores globales con presencia activa en México como Netflix, Amazon Studios, Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company y Sony Pictures, así como productoras nacionales independientes que buscan mayor certidumbre financiera para escalar proyectos y competir en mercados internacionales. El diseño del programa contempla reglas de elegibilidad, validación de gastos y supervisión institucional para asegurar trazabilidad en el uso del estímulo y evitar distorsiones fiscales, donde varios países compiten con esquemas similares de cash rebate y tax credits. La apuesta oficial es que el incentivo no sólo atraiga grandes rodajes internacionales, sino que consolide infraestructura local y eleve el contenido nacional en la oferta audiovisual; sin embargo, el desafío será garantizar transparencia y rendición de cuentas para que el instrumento no repita prácticas cuestionadas del pasado asociadas al extinto Fidecine, en el que muchos que se vendieron como “productores”, y del que realmente abusaron, por ello la apuesta es que se traduzca en desarrollo sostenible para la industria. Bien.

Sector analiza panorama. El foro “Perspectivas de la Industria 2026”, programado para el 19 de febrero marcará un punto de reflexión. Organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco y dirige Raúl Mendoza, se convocó a especialistas y académicos para examinar las variables económicas, comerciales y políticas que influirán en el desempeño del sector este año. Ante el cambio estructural que enfrenta, donde el modelo lineal pierde terreno ante la presión ambiental y la regulación, la transición hacia la circularidad y la sustentabilidad se convierte en eje estratégico de la industria, con un objetivo que apunta a una producción y consumo responsables, al uso eficiente de agua y energía, al rediseño de productos y a la reducción de residuos bajo el esquema de la Economía Circular. En este encuentro los ponentes serán Moisés Zavaleta, director de estrategia en Ansley; Leonardo Mancilla, director de investigación y análisis en Chemical Market Analytics; Karolina Gilas, académica de la UNAM; y Mónica Conde, especialista en plásticos.

Barrios vuelven a latir. En la colonia Parques del Auditorio, en Zapopan, la intervención Barrio LAPIS demuestra que escuchar a la comunidad puede transformar la manera en que se vive el espacio público. El proyecto forma parte de la evolución del programa Lugares Amigables para la Primera Infancia, impulsado por Fundación FEMSA, representado por Karina Vargas, cuyo objetivo es crear entornos seguros y funcionales para niñas, niños y sus cuidadores. La propuesta articuló tres parques, un andador y un preescolar a través de mejoras en movilidad peatonal, color, vegetación y mobiliario urbano, lo que favorece la convivencia cotidiana. El proceso contó con participación vecinal y el respaldo de FEMSA, Oxxo y Tiendas Bara, en coordinación con el gobierno municipal y las organizaciones Fundación Ortopedia Urbana y Cabezas Cuadradas. Cuando el barrio participa, los espacios dejan de ser sólo paso y vuelven a ser puntos de encuentro.

Voz en off. Hasta el cierre de esta columna Marx Arriaga, quien se desempeñaba como director general de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública, seguía atrincherado, bajo un escenario penoso, deleznable, propio de un personaje que se sabe disminuido por verse descubierto por lo que ahora llaman, investigaciones internas e internas de decisiones que tomó el que realizó los nuevos libros de texto de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, que afectan a la Cuarta Transformación. El procedimiento administrativo se lee entre líneas es de despedido, aunque él quizá quiere el documento que se lo diga textualmente para victimizarse. Sus cercanos saben que no las tiene todas con él, mucho menos el manto protector que solía presumir en el pasado, en el antiguo sexenio; además esos mismos confían, afirman, que lo que busca es vender cara su salida de la SEP, con precio tan elevado que un puesto en una embajada no le podría dar. El que este personaje continúe en las oficinas de la Secretaría que encabeza Mario Delgado, sólo abonará a más señalamientos de que en Morena continúa, la división, los conflictos, el desmoronamiento, que ni la propia Luisa Alcalde puede poner en orden. Arriaga Navarro, pasará a la historia como aquel personaje que también fue protagonista de controversias por el rediseño de los libros de texto gratuitos, con presuntas fallas metodológicas, y científicas; ése será su papel en la historia en adelante en los libros que se elaboren sobre México…