Europa promueve más políticas anti migratorias

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Suiza va votar una propuesta de la ultraderecha para limitar la población a 10 millones de habitantes y el Parlamento Europeo aprueba el envío de solicitantes de asilo a países no vinculados.

Estas decisiones políticas son cada vez más férreas en el viejo continente para detener la llegada de extranjeros ante la crisis migratoria que se vive en todo el mundo.

El Parlamento Europeo aprobó esta semana un cambio legislativo que supone el envío de los migrantes que busquen llegar a territorio europeo para trasladarlos a terceros países antes de tramitar sus solicitudes de asilo.

Una propuesta muy criticada por organismos de derechos humanos pero respaldada por la derecha y la ultraderecha europea que cada vez están más unidas en temas de migración.

Tras la votación, el Reglamento de Procedimiento de Asilo (RPA) suprime el requerimiento de que haya un vínculo entre las personas que solicitan asilo y el país de traslado.

Estas nuevas políticas abren el camino para que los gobiernos extranjeros acepten migrantes a cambio de dinero. Una decisión que pone en riesgo los derechos humanos de las personas.

Con esta decisión del Parlamento Europeo los solicitantes de asilo pueden ser trasladados prácticamente a cualquier parte del mundo si la Unión Europea llega a un acuerdo previo con el país que acepte a los migrantes a cambio de dinero.

El Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados alerta que esta política pone en riesgo el acceso a los solicitantes de asilo a una protección adecuada, sobre todo para los grupos más vulnerables.

En Suiza, los ciudadanos van a votar el próximo mes de junio una propuesta antimigración del Partido Popular Suizo, una organización política ultraconservador que quiere limitar la población a 10 millones de habitantes.

Si se aprueba dicha propuesta, el gobierno suizo deberá denegar la entrada a nuevas personas que lleguen al país de Europa Central en caso de rozar los 10 millones de habitantes, incluidos los solicitantes de asilo y las familias de los residentes extranjeros.

Esa Ley antimigración que se va a votar en verano en Suiza estima que de llegar a los 10 millones de habitantes entrarían en vigor otras acciones, como la retirada del acuerdo de la Unión Europea de la libre circulación por territorio europeo.

Los últimos datos del gobierno estipulan que el 30 por ciento de la población en Suiza ha nacido en el extranjero, principalmente otros países de la Unión Europea.