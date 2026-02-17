Chivas galácticas

En un pestañeo se cumplió el primer tercio de la Liga MX y las Chivas cumplen el pronóstico de equipo revelación que se vaticinaba desde el año pasado. Los dirigidos por Gabriel Milito obtuvieron su sexta victoria consecutiva y en esta ocasión, con sabor especial porque la víctima fue el odiado rival, el América. Hoy la afición del Rebaño disfruta el liderato general en solitario, marca perfecta, triunfo en el clásico y cuentan con un proyecto sólido, eso sí, no podemos obviar que los entrenadores argentinos suelen moverse rápido en busca de oportunidades en el Viejo Continente. Pero, por ahora, las Chivas saben que hay que disfrutar el presente, lo único seguro que tenemos.

El sello futbolístico de Gabriel Milito se impuso en el clásico nacional de principio a fin. Posesión de pelota, presión alta, ritmo de juego y generación de llegadas, con un poco más de impacto ofensivo, las Chivas pudieron irse al medio tiempo con una ventaja más amplia. Si bien el América emparejó el trámite del juego en el segundo tiempo, nunca pareció ser una amenaza real, al final el solitario gol de Armando González fue suficiente para sumar tres puntos más.

Hoy muchos chiva hermanos comienzan a soñar con bordar una estrella más en su camiseta; pero todavía es pronto para subirse en ese escalón. Las dos próximas jornadas, primero visitando a Cruz Azul y luego recibiendo al bicampeón Toluca, serán un referente para ahora sí, tener un análisis completo de las fortalezas y debilidades del Guadalajara.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El estado 33

Además, no hay que olvidar que la Liguilla es un torneo aparte y a veces pesan más los equipos que se enganchan al final sobre los que se clasifican primero. Y ojo, esta fase final se jugará sin seleccionados, y si las Chivas mantienen este ritmo, no sería ilógico pensar que podrían aportar unos cinco o seis jugadores a la lista final del Vasco Aguirre, una buena noticia que seguramente no lo será tanto al final del torneo.

La otra realidad es la que vive hoy el América. Avanzan las jornadas, y lo que parecía un bache temporal, hoy luce más como una pequeña crisis de resultados, en gran medida por los cambios recientes en varias líneas del plantel. La rueda de la fortuna que aplica para todos hoy tiene a las Águilas de cabeza. La reciente recaída de uno de los mejores futbolistas del plantel, Alejandro Zendejas, fue otro golpe moral previo al duelo ante Chivas. Además, los flamantes refuerzos brasileños lucen todavía sin ritmo en estos primeros minutos dentro de la Liga MX.

¿Fuera Jardiné? El ruido en redes sólo es ruido. El poco honroso décimo lugar que hoy ocupan los otrora tricampeones no es motivo para un cambio tan drástico. Como lo comenté antes, si el América comienza a ganar ritmo, sus refuerzos se engrasan y comienzan a sumar victorias, sólo les basta llegar como octavos de la general para colarse en la fiesta y por qué no, una revancha exprés en Liguilla con el Guadalajara que podría terminar como líder. Ningún equipo, sea quien sea, se ha coronado campeón en la fecha seis. Hay mucho torneo por delante y, seguramente, como suele ser nuestra liga, habrá historias de todo tipo.