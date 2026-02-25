15 años reporteando historias

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Empezamos este espacio hace ya 15 años, una plana dedicada a contar historias y a explicar qué sucede detrás de cada hecho, una columna para poder poner en contexto las situaciones más relevantes del momento.

Hemos tratado de contar la historia detrás de los hechos, siempre verificando la información y mostrándola con datos duros.

Hemos podido platicar con las personas más relevantes del momento, quienes nos han contado de viva voz su historia y trayectoria de vida.

Hemos tenido la oportunidad de presentarles, por ejemplo, una plática muy profunda que sostuvimos con su Santidad el Papa Francisco, quien nos recibió en su pequeño departamento de Santa Marta en el Vaticano. Fue la última entrevista que dio el pontífice a un medio de comunicación antes de su muerte.

Hemos podido platicar con personajes de la cultura, el entretenimiento y de la política, siempre de una manera muy personal. Por estas páginas han pasado personajes que hoy ya no están con nosotros y que son parte de la historia contemporánea de México, como Armando Manzanero, Ignacio López Tarso o Ricardo Rocha.

Otros personajes que han sido muy destacados como lo es Alfredo Quiñones, el Dr. Q, una eminencia en la medicina que llegó como migrante a Estados Unidos, o el campeón mundialista, periodista y escritor Jorge Valdano.

También en estas páginas políticos y funcionarios de todos los partidos y de distintas ideologías han tenido la confianza de platicarnos su vida y trayectoria.

Aquí han estado casi todos los presidentes de los últimos años, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta una entrañable plática con la hoy Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

En estos 15 años no hemos dejado de narrarle las historias más importantes, particularmente aquéllas que están relacionadas con la seguridad nacional y ahora hemos hecho énfasis también en la seguridad personal.

Hagamos memoria:

En el 2011. Cubrimos todo lo relacionado con grupos como Los Zetas, los más sanguinarios que se conocían hasta ese momento.

Fue la famosa encuesta para definir al candidato del PRD a la Presidencia del 2012 y, a pesar de que Marcelo Ebrard la ganó, le cedió su lugar a Andrés Manuel López Obrador, algunos dicen que AMLO nunca le perdonó a Marcelo esa victoria.

En ese año también cubrimos en Nuevo León el incendio del Casino Royale, que dejó 52 muertos.

El 11 de noviembre muere el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Francisco Blake Mora, tras un accidente en helicóptero.

En el 2012. En marzo contamos la visita del papa Benedicto XVI, quien estuvo por primera vez en México y permaneció tres días en Guanajuato.

Barack Obama fue reelecto presidente de Estados Unidos. Vladimir Putin regresó a la presidencia de Rusia.

Cubrimos desde Nueva York los embates del huracán Sandy, que devastó la costa noreste de Estados Unidos y el Caribe.

En octubre la Secretaría de Marina abatió al líder absoluto de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, durante un enfrentamiento con personal naval en la carretera de Sabinas a Progreso, en Coahuila. Sin embargo, el cuerpo del capo fue robado de la funeraria en la que se encontraban los restos del narcotraficante. Esta historia la hemos documentado a profundidad.

Cubrimos todo lo relacionado con el llamado Pacto por México, donde los presidentes nacionales de los 3 partidos políticos más importantes del país en ese entonces (PRI, PAN y PRD) y el presidente Enrique Peña Nieto firmaron el acuerdo con el que se buscaba lograr un mayor desarrollo y gobernabilidad. No les funcionó, pero en su momento hicieron el intento.

Y contamos todo lo que hubo detrás del accidente donde la cantante Jenny Rivera perdió la vida.

En el 2013. En este año documentamos las reformas estructurales de Peña Nieto, destacando la Energética, que abrió Pemex a la inversión privada. También se implementó la Reforma Educativa, generando protestas de la CNTE, y la Reforma Hacendaria.

Todo eso se fue derruyendo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

El 6 de febrero detuvieron en Chiapas a la lideresa del magisterio Elba Esther Gordillo.

En Michoacán, el 24 de febrero surgen las autodefensas, un movimiento civil armado.

Este año murió de cáncer el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y llegó a la presidencia Nicolás Maduro.

El 13 de marzo Jorge Mario Bergoglio fue elegido el nuevo Papa.

El 9 de agosto liberaron al narcotraficante Rafael Caro Quintero, tras 28 años de prisión, quien años después fue detenido nuevamente.

La periodista Bibiana Belsasso celebra 15 años de este espacio. ı Foto: Especial

En septiembre el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel impactaron simultáneamente el país, dejando más de 150 muertos, inundaciones severas y graves daños, principalmente en Guerrero y Veracruz. Estuvimos cubriendo esa tragedia natural y reporteando desde las zonas más afectadas.

En el 2014. El 22 de febrero fue detenido a Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa.

En ese mismo año, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Tláhuac a Mixcoac, suspendió todos sus servicios el 12 de marzo, entre las estaciones Tláhuac y Atlalilco. Allí, se confirmaron fallas estructurales en las vías elevadas, especialmente en los durmientes, roturas en las fijaciones de rieles y también se identificaron desgastes en toda la vía.

Inicio de la guerra civil, la anexión de Crimea por parte de Rusia y la crisis diplomática; el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo Felipe VI y Alemania venció a Argentina en la final del Mundial de Brasil.

Entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que a la fecha no está cerrado, donde grupos rivales del narcotráfico confundieron a los muchachos. Una historia que también hemos cubierto ampliamente en este espacio.

En el 2015. El 27 de febrero elementos de la Policía Federal detuvieron a Servando Gómez Martínez, La Tuta, identificado en ese momento como máximo líder prófugo de la organización delictiva Los Caballeros Templarios, cuya actividad criminal llevó al levantamiento de grupos de autodefensa en Michoacán.

El 1 de mayo, el Cártel Jalisco Nueva Generación provocó narco bloqueos e incendios en Jalisco.

El 11 de julio Joaquín Guzmán Loera escapó por segunda ocasión, esta vez del penal de máxima seguridad del Altiplano, por un túnel.

El 15 de diciembre cambió el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México.

En el 2016. El 8 de enero fue la recaptura de El Chapo Guzmán. Tras su espectacular fuga del penal del Altiplano en 2015, Joaquín Guzmán Loera fue aprehendido nuevamente en Los Mochis, Sinaloa.

En febrero, el papa Francisco recorrió cinco estados, incluyendo visitas a zonas sensibles como Michoacán y Chihuahua, con un fuerte mensaje sobre derechos humanos y desigualdad.

2016 se reportó como uno de los años más violentos del gobierno de Peña Nieto. Además, se destaparon casos de corrupción de gobernadores, como el de Javier Duarte en Veracruz.

23 de junio. El Reino Unido votó en referéndum abandonar la Unión Europea, provocando inestabilidad económica y política.

En una riña en el penal de Topo Chico, de Nuevo León, murieron 49 personas y 12 más quedaron heridas; fue ocasionada por cotos de poder entre los reclusos. Nos tocó ir a esa cárcel, lo que vimos y reporteamos fue escalofriante.

El presidente Enrique Peña Nieto recibe en Los Pinos al entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, lo que genera un rechazo unánime.

8 de noviembre. Donald Trump ganó la presidencia de EU.

En ese 2016, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo histórico para poner fin a más de 50 años de conflicto armado.

Y también falleció a los 90 años Fidel Castro.

Mañana seguiremos recorriendo y compartiendo parte de los hechos históricos contemporáneos que nos ha tocado documentar y escribir para usted, querido lector, que ha sido parte fundamental para poder construir este espacio.