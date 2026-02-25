Persiste rechazo a reforma electoral

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El rechazo de dirigentes de los partidos aliados a Morena a la reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum enviará hoy a la Cámara de Diputados y que hasta el lunes será presentada en comisiones, obligó a conceder un plazo el resto de la semana para que la revisen y reflexionen, ya que, si persiste su desacuerdo, de todas formas se llevará adelante, aunque por ser una enmienda constitucional requerirá una mayoría de la que el guinda carecería.

Al salir de una reunión en Palacio Nacional con la mandataria y líderes y coordinadores de los partidos de oposición, Ricardo Monreal, que conduce la bancada morenista, declaró que los aliados de su movimiento tendrán cuatro días más para revisar la propuesta que, a través de la Secretaría de Gobernación, remitirá la titular del Poder Ejecutivo federal a San Lázaro.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tras felicitar en redes a la Presidenta Sheinbaum por la captura de El Mencho y lamentar la pérdida de militares mexicanos en ese operativo, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, acudió ayer a Palacio Nacional, donde sostuvo una reunión con ella y los integrantes del Gabinete de Seguridad, en la que seguramente el tema central fue lo ocurrido el domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Durante la ceremonia del Día de la Bandera en el Campo Marte, la mandataria insistió en que después de los recientes acontecimientos de violencia en varias entidades de la República, “se respira la esperanza de quienes soñaron en un país libre, cuyo pueblo jamás se ha arrodillado”.

En ese mismo acto, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo en su discurso que la viabilidad del país depende de la cohesión social y de una identidad nacional sólida, que es cimiento de la unidad para que el país pueda desarrollarse a plenitud y alcanzar sus objetivos nacionales.

Pablo Lemus, gobernador emecista de Jalisco, refugio durante muchos años de Nemesio Oseguera Cervantes y de su poderoso cártel con nombre de ese estado, reconoció que las fuerzas estatales y federales fueron insuficientes para hacerle frente a los sicarios que desataron una ola de violencia en una veintena de entidades.

Como alcalde que fue de Zapopan y Guadalajara, antes de llegar a su actual cargo, se presume que debió estar enterado de las actividades de ese grupo criminal y la necesidad de que ambos municipios, y otros de su estado, reforzaran la seguridad, hasta que el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal decidió actuar.

Como se sabía, Tereso Medina Ramírez fue “electo” nuevo líder de la vetusta CTM, que de los tiempos de don Fidel Velázquez, sólo quedó una organización paralizada.