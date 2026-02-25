TotalPlay alcanza generación histórica de efectivo y fortalece su balance en 2025

Totalplay Telecomunicaciones cerró 2025 con una generación histórica de efectivo por 2 mil 955 millones de pesos, definida como EBITDA menos CapEx e intereses pagados, consolidando una posición financiera más sólida y una mayor eficiencia operativa. En el cuarto trimestre, los ingresos crecieron 6 por ciento para ubicarse en 11 mil 856 millones de pesos, impulsados tanto por el dinamismo del segmento empresarial como por el crecimiento sostenido de su base residencial.

El negocio residencial incrementó sus ingresos 3 por ciento, apoyado en un aumento de 4 por ciento en el número de suscriptores, que alcanzaron 5 millones 439 mil 354 usuarios, incluyendo pequeñas y medianas empresas. La red continuó expandiéndose hasta llegar a 19.5 millones de casas pasadas, reflejando la escala y profundidad de su infraestructura de fibra óptica en el país.

Por su parte, el segmento empresarial mostró un sólido crecimiento de 24 por ciento en ingresos, al sumar mil 889 millones de pesos, resultado de nuevos proyectos y mayor adopción de soluciones corporativas. A nivel anual, los ingresos totales crecieron 2 por ciento hasta 45 mil 550 millones de pesos. El EBITDA alcanzó 20 mil 608 millones de pesos, con un margen de 45 por ciento, manteniendo niveles robustos de rentabilidad operativa en un entorno de mayores inversiones y expansión. La pérdida neta anual se redujo de manera significativa a 3 mil 213 millones de pesos, desde 7 mil 500 millones un año antes, mostrando una mejora sustancial en el resultado final.

En el frente financiero, la compañía fortaleció su estructura de capital al reducir la deuda con costo a 55 mil 319 millones de pesos, tras amortizaciones relevantes, incluyendo el pago de 56 millones de dólares en Notas Sénior con vencimiento en 2025. La deuda neta disminuyó 5 por ciento a 52 mil 134 millones de pesos, mientras que el efectivo y equivalentes crecieron 6 por ciento para ubicarse en 6 mil 096 millones. Asimismo, el pasivo por arrendamiento se redujo 35 por ciento, reforzando la disciplina financiera. La razón de endeudamiento cerró en 2.57 veces, manteniéndose en niveles manejables. El activo fijo ascendió a 81 mil 022 millones de pesos, reflejando la inversión acumulada en fibra óptica y equipos de telecomunicaciones, así como la revaluación de activos bajo modelos financieros especializados. En conjunto, los resultados muestran una empresa que continúa expandiendo su infraestructura, creciendo su base de clientes y fortaleciendo su balance, con una generación de efectivo récord que respalda su estrategia de largo plazo.

Reporta Telefónica. Telefónica México, encabezada por su presidente y director general Camilo Aya, logró un crecimiento de 71.4 por ciento en su EBITDA durante el cuarto trimestre de 2025 gracias a una fuerte contención de gastos y eficiencias operativas; sin embargo, la compañía sigue perdiendo ingresos, con una caída de 8.3 por ciento en el periodo, reflejando la presión estructural en su modelo comercial, particularmente por la menor venta de equipos. El contraste entre rentabilidad operativa y contracción en facturación evidencia una estrategia enfocada en saneamiento financiero más que en expansión. A nivel global, la matriz española continúa con su proceso de desinversión y venta de activos en distintos mercados para reducir deuda y concentrarse en geografías prioritarias, mientras que en México los potenciales compradores no han logrado cerrar acuerdos ante valuaciones que la empresa no está dispuesta a ajustar significativamente, pese a que el activo forma parte de los mercados que ya no son estratégicos dentro de su reorganización internacional.

Avanzan 40 horas. La decisión de Morena y sus aliados de bloquear siquiera la discusión de una reserva para eliminar impuestos al aguinaldo exhibe una contradicción evidente entre el discurso y la práctica legislativa. Mientras el oficialismo en la Cámara de Diputados promueve la reforma de la jornada laboral de 40 horas como un avance histórico en favor de los trabajadores, se negó a debatir una medida que habría significado un alivio directo e inmediato al ingreso de millones de familias. Incluso con señalamientos de lastimar a empresas, empresarios, patrones, donde se pone en riesgo el empleo formal al generar una carga más de gasto por asumir esta reforma. La propuesta, presentada por legisladores del Partido Acción Nacional, no implicaba desmontar el sistema fiscal completo, sino revisar el tratamiento del Impuesto Sobre la Renta aplicado a una prestación laboral básica y profundamente arraigada ganada como derecho laboral, reflejado en la economía familiar mexicana. Impedir la discusión envía el mensaje de que el control político pesa más que el análisis técnico o la apertura al debate plural. Hoy la inflación persistente y presión sobre el poder adquisitivo, rechazar siquiera la deliberación sobre cómo fortalecer el ingreso neto, el llamado aguinaldo de los trabajadores luce más como cálculo político que como defensa genuina del bienestar laboral, debilitando la narrativa oficial de que todas sus decisiones están centradas en quienes viven de su salario, y del pueblo al que tanto dicen amar, y defender.

Voz en off. Una buena de Nissan Mexicana que inició la producción del Versa 2026 en su planta de Aguascalientes, enviando una señal positiva para la industria automotriz y la economía nacional al fortalecer la plataforma manufacturera del país. Con una meta estimada de 272 mil unidades anuales y un ritmo de ensamble de un vehículo cada 46 segundos, el complejo se consolida como un activo estratégico dentro de la red global de la compañía, impulsando cadenas de proveeduría, generación de empleo especializado y mayor integración industrial...