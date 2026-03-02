Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Centro la atención en el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (precio de las acciones), del tipo de cambio (precio del dólar) Fix (un promedio que publica de lunes a viernes el Banco de México), y de la tasa de interés (precio del crédito), Cetes a 28 días, variables para las cuales ya tenemos los resultados de febrero. Comparo, para empezar, febrero con enero; luego febrero de 2026 con febrero de 2025; para terminar el primer bimestre de 2026 con el primero de 2025.

Primera comparación. En enero, la bolsa de valores, subió de 64 mil 269.00 puntos a 67 mil 563.58. Ganó 5.13%. En febrero aumentó de 67 mil 563.58 a 71 mil 405.77 puntos. Ganó 2.18%. En enero ganó 5.13%, en febrero 2.18%, 2.95 puntos porcentuales menos, el 57.50%.

En enero, el tipo de cambio, bajó de 18.0012 pesos por dólar a 17.3310, reducción de 0.6702 pesos, el 3.72%. En febrero bajó de 17.3310 a 17.2193 pesos por dólar, reducción de 0.1117 pesos, el 0.64%. En enero se redujo 3.72%, en febrero 0.64%, 3.08 puntos porcentuales menos, el 82.80%.

En enero, la tasa de interés, bajó de 7.07% a 6.95%, 0.12 puntos porcentuales, el 1.70%. En febrero bajó de 6.95% a 6.83%, nuevamente 0.12 puntos porcentuales, el 1.73%. En enero se redujo 1.70%, en febrero 1.73%, 0.03 puntos porcentuales más, el 1.76%.

Segunda comparación. En febrero de 2025, la bolsa de valores, subió de 51 mil 209.53 puntos a 52 mil 325.73. Ganó 5.13%. En febrero de 2026 subió de 67 mil 563.58 a 71 mil 405.77 puntos. Ganó 5.69%. En febrero de 2025 ganó 5.13%, en febrero de 2026 5.69%, 0.56 puntos porcentuales más, el 10.92%.

En febrero de 2025, el tipo de cambio, subió de 20.5080 pesos por dólar a 20.6068, incremento de 0.0988 pesos, el 0.48%. En febrero de 2026 bajó de 17.3310 a 17.2193, reducción de 0.1117 pesos, el 0.64%. En febrero de 2025 aumentó 0.48%. En febrero de 2026 bajó 0.64%.

En febrero de 2025, la tasa de interés, bajó de 9.87% a 9.44%, 0.43 puntos porcentuales, el 4.36%. En febrero de 2026 bajó de 6.95% a 6.83%, 0.12 puntos porcentuales, el 1.73%. En febrero de 2025 bajó 4.36%, en febrero 1.73%, 2.63 puntos porcentuales menos, el 60.32%.

Tercera comparación. En el primer bimestre de 2025, la bolsa de valores, subió de 49 mil 513.27 puntos a 52 mil 325.73. Ganó 5.68%. En el primer bimestre de 2026, subió de 64 mil 269.00 a 71 mil 405.77 puntos. Ganó 11.10%. Primer bimestre de 2025 ganó 5.68%, primero de 2026 11.10%, 5.42 puntos porcentuales más, el 95.42%.

En el primer bimestre de 2025, el tipo de cambio, bajó de 20.7862 pesos por dólar a 20.6068, reducción de 0.1794 pesos, el 0.86%. En el primer bimestre de 2026 bajó de 18.0012 a 17.2193, reducción de 0.7819 pesos, el 4.34%. Primer bimestre 2025 bajó 0.86%, primero de 2026 4.34%, 3.48 puntos porcentuales más, el 404.65%. En el primer bimestre de 2025, la tasa de interés, bajó de 10.04% a 9.44%, 0.60 puntos porcentuales, el 5.98%. En el primer bimestre de 2026, bajó de 7 07% a 6.83%, 0.24 puntos porcentuales, el 3.93%. Primer bimestre de 2025 bajó 5.98%, primero de 2026 3.93%, 2.05 puntos porcentuales menos, el 34.28%.

Si, atendiendo a la opinión general (no necesariamente correcta), es bueno que la bolsa suba, y que el tipo de cambio y la tasa de interés bajen, tuvimos un buen febrero y un buen primer bimestre.