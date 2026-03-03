ANAM, éxito recaudatorio y antihuachicol

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Es sorprendente el dato de recaudación de impuestos a la importación por 1.5 billones de pesos en 2025… pero es imposible no preguntarse qué sucedió en la Agencia General de Aduanas (AGA) hasta 2022, cuando el contrabando “legal y bronco” perforaba la hacienda pública … situación que se modificó desde inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, en que la aplicación de inspecciones efectivas “en tierra” asistida con tecnología de la información permitió que dicha agencia —bajo la gestión de Rafael Marín Mollineno— generara 27% de los ingresos tributarios del país y efectuara las más relevantes indagatorias en torno al contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.

Hasta el primero de enero de 2022 existía la llamada Agencia General de Aduanas (AGA) y en enero de ese año el nombre cambió al que lleva las siglas de ANAM; en octubre de ese año entró como director Marín Mollinedo; encontró resistencia y complicidades en vastas áreas del organismo, intereses cruzados y complicidades añejas.

Dejó el cargo en junio de 2023 para ser nombrado el resto del sexenio de Andrés Manuel López como embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio.

Fue invitado a formar parte del nuevo gobierno a finales de 2024, aceptando el cargo al frente de ANAM bajo el objetivo de agregar medio billón de pesos a las arcas públicas enfrentado la evasión y elusión fiscal en las importaciones utilizando todos los medios legales.

Decenas de agentes aduanales (10% del total) perdieron su patente de operación al documentarse prácticas laxas, indebidas e incluso de contubernio para autorizar la internación de mercancías diversas al país a precios ridículos.

A ello se agregó la investigación y denuncias a uno de los episodios de mayor daño al patrimonio nacional, el “huachicol fiscal”: importaciones de diésel y gasolina disfrazadas de ceras y lubricantes: más de 100 millones de litros de combustibles incautados con daño anual estimado en 250 mil millones de pesos. La ANAM generó la información y las denuncias de 7 mil carpetas de investigación que dieron paso a la persecución de dos sobrinos del exsecretario de marina Rafael Ojeda.

Por deshonroso que ese episodio haya sido para una noble institución como la Semar, existe un sólido vínculo de cooperación con la ANAM… que reditúa en una mejor captación fiscal, recuperación del prestigio institucional tanto dentro como fuera de México al construir un fuerte dique ante “la maña”.

Se puede decir que, efectivamente, Rafael Marín cumple con todos los requisitos para ser un prestigiado —por motivos legal y éticamente plausibles— candidato de Morena para gobernar Quintana Roo.

Pemex pone “maquillaje extremo” a reporte financiero. Es probable que la directiva de Petróleos Mexicanos ya no pueda ir a Disney si el reporte anual ante la Securitie Exchange Commission repite los mismos datos y conclusiones del reporte financiero que la paraestatal, a cargo de Víctor Rodríguez, publicó el viernes pasado para el graderío nacional: si los subsidios federales por casi medio billón de pesos le permitieron a la petrolera “cerrar casi en cero” su balance 2025, es quizá el menor de las pinceladas de manicure.

Si alguien recurre a la acuciosa revisión de los anexos del reporte financiero de Pemex —como hizo el experto en revisión económica y contable Víctor Manuel Herrera— encontrará en el anexo 34 que los precios de transferencia de Pemex Exploración y Producción (PEP, área a cargo de Octavio Barrera) subsidiaron con casi 20 mil millones de dólares el año paso al área de Transformación Industrial (TRI) que lleva Carlos Lechuga.

Al modificarse los precios de transferencia de PEP a TRI, resulta que se cumple “el sueño de Andrés”: donde Cachirulo logra que la refinación petrolera “independiza” a México de la importación cuando PEP ofrece un descuentazo de 80% en los precios de transferencia a TRI.

De acuerdo a las reglas contables internacionales, los precios de transferencia deben reflejar el costo de producción. ¿Realmente Pemex pudo abatir en tal medida sus costos de operación cuando no hay un aumento radical en la producción de crudo? Y falsear información en ello, conforme a la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), implica cárcel.

Exconsejeros y directivos de Petrobras lo saben.

Masari, 40 años y va por banco. La casa de bolsa Masari, fundada en 1986 por Fredie Farca y un grupo de inversionistas, cumple ya 40 años de estar en operaciones … y ahora bajo la dirección de Ernesto López Quesada, prepara el festejo con todos sus clientes en el Papalote Museo del Niño con una conferencia magistral de Federico Reyes Heroles.

Masari es una de las casas de bolsa que con López Quesada inició ya el proceso para convertirse en banco múltiple desde hace más de un año, con lo cual esperan dar el siguiente paso en el mundo financiero y con ello dar más servicios a su base creciente de clientes.

Vaya, desde 2018 Masari incrementó su portafolio de productos participando en el mercado de derivados, fideicomisos y representaciones comunes. La expansión territorial vino con ello y actualmente se ubica en 18 estados, logrando crecer ingresos en lo más altos del sistema financiero.

Este último hecho fue reconocido por las calificadoras HRRating y Verum, quienes le han incrementado la calificación tres veces en los últimos ocho años, gracias también al trabajo de reforzar sus controles operativos, mejoras en compliance contratando a Ankura Consulting Group, firma experta en prevención conforme a la regulación estadounidense.