La hora de Napoleón Gómez Urrutia

En la autodenominada “Cuarta Transformación” hay una curiosa relación con el tiempo. Prometen que “ya merito viene el cambio”. Otros aseguran que “ahora sí llegará la justicia”. Y en medio de todas esas promesas que no llegan está Napoleón Gómez Urrutia, que lo mide todo, pero con relojes de lujo.

Hace unos días, el periódico Reforma publicó una foto en la que se ve al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros con un Rolex Submariner cuyo precio oscila entre 11 mil y 12 mil 450 dólares, es decir, alrededor de 215 mil pesos. La pieza quedó inmortalizada en una fotografía publicada el primero de marzo, durante una gira por Oaxaca, donde él posaba en el mercado 20 de Noviembre, en la capital de ese estado, junto a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

El Submariner fue diseñado para buceadores profesionales y puede soportar profundidades considerables, es un reloj resistente, pues. Esta característica es necesaria cuando estás en la muñeca de un individuo al que le encanta ensuciarse las manos, pero no como lo hacen los trabajadores que él dice representar, sino por meterlas en toda clase de negociaciones sucias que hacen posible que el dirigente se eternice y lleve una vida de lujos como la que don Napoleón y su familia se han dado. Pero esa vida de excesos y derroche de la que goza Gómez Urrutia va más allá de un Rolex. Ya en 2022 el mismo diario documentó que el líder minero (que no es minero) posee toda una colección de relojes de alta gama. Entre ellos un IWC edición “Le Petit Prince”, con medallón de oro de 18 quilates, valuado en más de 300 mil pesos y del que sólo existen mil 500 unidades en el planeta.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La certeza de la ignorancia

El líder obrero (por quienes lo llaman así) también tiene dos relojes Breitling cuyo precio puede ir de los 4 mil a los 24 mil dólares y que probablemente utiliza para las ocasiones más informales o para salir a dar un paseo a sus perros. El detalle es que Gómez Urrutia no es un coleccionista privado ni un empresario del lujo. Es líder del sindicato de mineros y, además, legislador (plurinominal, por supuesto) de un movimiento que ha usado la austeridad como bandera moral, propaganda y pretexto para deshacer instituciones. De ahí que la contradicción salte a la vista: mientras se proclama la pobreza franciscana, el movimiento de la muñeca susurra otra cosa.

Y era de esperarse que quien revisa qué horas son entre oro y diamantes, también haya sido visto paseando por Las Vegas en un deportivo de lujo en agosto del 2022, recién salido de una noche de ruleta, sin importar que a esa misma hora un grupo de mineros permanecía atrapado en una mina en México. Así la coherencia de quien encarna una metáfora de la desigualdad social: mientras el obrero se juega la vida bajo tierra, su líder sindical apuesta fichas en la mesa de un casino.

Otras versiones periodísticas han señalado que el dirigente tiene una residencia en Tepoztlán valuada en 60 millones de pesos y que en 2002 compró una casa en Lomas de Chapultepec por 1.3 millones de dólares.

Una biografía inmobiliaria que se marida a la perfección con la relojería suiza. Y como todo merece celebrarse en un escenario a la altura, en mayo se tendrá lugar la convención general ordinaria del sindicato minero de Napoleón en el hotel Hilton de Reforma, en la Ciudad de México, sede en la que será de lo más normal que el tiempo pase al ritmo de un Rolex. Pura coherencia estética: reloj caro, hotel de lujo, ruleta, Las Vegas, residencias millonarias, en fin, un relato de la lucha por la justicia social desde la plenitud del poder. Porque hay dirigentes que dicen representar a los obreros. Y hay otros, como Gómez Urrutia, que simplemente saben qué horas son.

Finsus Money Week. En el marco de la Global Money Week 2026, Finsus, cofundada y dirigida por el CEO Carlos Marmolejo junto a Norman Hager, presidente del Consejo de Administracion, anunció su participación en la Semana Mundial del Dinero, una iniciativa promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este proyecto internacional está enfocado en fortalecer la educación financiera y promover decisiones económicas más informadas entre la población. Con más de 650 mil usuarios en todo el país, la sociedad financiera popular ha consolidado un modelo completamente digital orientado a ampliar el acceso a soluciones de ahorro, inversión y financiamiento, con especial énfasis en el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Bajo este esquema, la institución busca acercar herramientas financieras claras, seguras y responsables que permitan a más personas integrarse al sistema financiero formal. En este contexto, la educación financiera se posiciona como un elemento estratégico para mejorar la relación de los usuarios con el dinero y fomentar una cultura de planeación económica en un entorno cada vez más digital. Durante la edición 2026, especialistas de la institución participarán en diversas actividades dirigidas a reflexionar sobre los desafíos que plantea la administración del dinero en la economía digital, así como a promover mejores prácticas para el ahorro, la inversión y el financiamiento responsable, factores que resultan clave para fortalecer la inclusión financiera y el desarrollo de nuevos modelos de servicios financieros en México.

Voz en off. Aureliano Hernández Palacios Cardel llegó al Pleno de la Cámara de Diputados sonriente, escoltado por funcionarios que le querían mostrar su cariño con un abrazo, donde además los flashazos no pararon para tener una postal de lo que estaba sucediendo, todo esto tras ser designado por mayoría, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. Su nombramiento lo coloca al frente de una de las instituciones clave para la supervisión del gasto público en el país durante el periodo 2026-2034. En los círculos políticos y administrativos se le identifica muy bien por conocer lo más íntimo de la ASF. También forma parte de una familia con presencia en la vida pública, ya que es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón. Su llegada a la Auditoría ocurre en un momento en que la fiscalización del gasto y la rendición de cuentas mantienen un peso creciente dentro del debate político, y dentro de la llamada Cuarta Transformación, donde además, aseguran, que el nuevo titular es un perfil ampliamente conocido, con un apellido que desde hace años ha estado vinculado a personajes que hoy ocupan algunos de los cargos más altos en la estructura del poder público en México...